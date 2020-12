Hamilton: úgy tervezem, hogy itt leszek jövőre is, itt akarok maradni

Lewis Hamilton a 2020-as szezonban megszerezte a hetedik világbajnoki címét is a Mercedesszel, azonban a szezont úgy fejezte be, hogy még mindig nem hosszabbított a 2021-es évre is.

A brit pilóta az új szerződését sokáig Toto Wolff jövőjétől tette függővé, azonban az osztrák csapatfőnök nemrégiben megerősítette, hogy 2021-ben még biztosan csapatvezetőként marad a Mercedes kötelékében.

Hamilton az Abu-Dhabi Nagydíj után azt mondta, hogy egy új szerződést fog kérni karácsonyra, a Mercedes legújjab posztja pedig egyszerűen a bejelentés hamarosan felirattal kezdődött.

"Úgy tervezem, hogy itt leszek jövőre is, itt akarok lenni jövőre is" - idézik a világbajnokot. "Szerintem csapatként nagyon sok teendőnk van még, és még több mindent érhetünk el, mind a sportban, de még többet azon kívül."

Hamilton és Wolff holnap az FIA díjátadó ceremóniáján fog beszélni, stílusosan jelenthetné be a maradását, miközben (virtuálisan) átveszi a hetedik világbajnoki címéért járó trófeát.

Holnap így lehet, hogy nem csak Perezt jelentik be.

