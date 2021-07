Hamilton tudott az érkező fejlesztésekről, még nem mondott le az idei bajnoki címről

Lewis Hamilton a Max Verstappentől elszenvedett újabb vereség után úgy nyilatkozott a Stájer Nagydíjat követően, hogy valamilyen fejlesztésre lesz szüksége a Mercedesnek ahhoz, hogy tartani tudják a lépést a Red Bullal.

Verstappen előnye 18 pontosra nőtt Hamiltonnal szemben az egyéni bajnoki versenyben, míg a Mercedes hátránya már 40 pont az előző 4 verseny megnyerő Red Bullal szemben.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff már korábban is kijelentette, hogy a Mercedes leállította a 2021-es autójának fejlesztését, hogy a 2022-es projektre koncentráljanak, de a csapat technikai igazgatója, James Allison tisztázta, hogy a már megkezdett fejlesztéseket természetesen még felrakják majd az autóra.

Arra a kérdésre, hogy mit gondol Allison kijelentéseiről, és milyennek látja az esélyeit a második osztrák verseny előtt, Hamilton elmondta, hogy tudott a fejlesztésekről, de nem tudja, hogy azok elegek lesznek-e ahhoz, hogy fel tudjanak zárkózni a Red Bull mögé.

„Tudtam, hogy jönnek még azok az a fejlesztések, mert mindenki ugyanolyan keményen dolgozik továbbra is” – mondta Hamilton a szokásos csütörtöki sajtótájékoztatók alatt.

„Egyre többet tanulunk erről az autóról, és egyre többet tudunk arról, melyik területekből kell még többet kihoznunk, és maximálisan bízom a csapatban, hogy ez a jövőben is így lesz.”

Hamilton már 4 verseny óta nem szerzett futamgyőzelmet, ilyesmire 2017-2018 óta nem volt példa, ahol sorozatban hatszor állt más a dobogó legfelső fokán, de úgy gondolja, hogy a szezon hosszúsága miatt még mindig van esélye a Red Bull és Verstappen ellen.

Még több F1 hír: Marko: Ez az előnyünk a Mercedesszel szemben!

„Fantasztikus munkát végeztek az elmúlt négy versenyen, katasztrofálisan alakult számunkra Monaco, majd utána Baku is. Franciaországban és legutóbb már közelebb voltunk hozzájuk, de nagy lépést tettek meg, és átugrottak minket.”

„Nagyon keményen dolgozunk, hogy megpróbáljuk ledolgozni a hátrányunkat. Még a szezon felénél sem vagyunk, szóval még nem mondtam le a bajnoki címről.”

„Ahhoz, hogy a továbbiakban is nyerhessek az időmérőkön és a versenyeken, egyszerűen nem kerülhetek negatív környezetbe. Minden erőnket arra fordítjuk, hogy megoldjuk a problémáinkat, ezért lettünk korábban is világbajnokok, és ezért is bízok még mindig a csapatban.”