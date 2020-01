Hamilton tudja, hogy meggondolatlan volt

Lewis Hamilton idén a hatodik világbajnoki címét szerezte a Forma-1-ben, és ezzel a legendás Michael Schumacher csúcsának közelébe került. A Mercedes brit versenyzője ugyanakkor már egyre többször kacsint ki a sportágon túlra.

Hamiltonnak a Forma-1-en túl is vannak jövedelmező tevékenységei, saját márkája van, és a közösségi médiában is aktív életet él. A brit utóbbi kapcsán egyre inkább vállalja is az influencer szerepet, és igyekszik közéleti témákban is hallatni a hangját.

Az egyik ilyen témájú posztja azonban nagyon mellé ment, a kissé kétértelmű megfogalmazás valójában a fenntarthatóságról és a környezet védelméről szólt, de sokan véltek párhuzamot benne Hamilton pályafutása kapcsán.

Hamilton aztán tisztázta a helyzetet, amely így is hullámokat szült, és bár Hamilton a félreértést bánja, megszólalását cseppet sem. "Ami a szívemen, az a számon. Ez egy érzelmes üzenet volt, lehet persze, hogy nem túl bölcs módon, ha nézzük a reakciókat" - mondta a Mercedes versenyzője.

"Mikroszkóp alatt élem az életem, mindenre, amit mondok vagy teszek reakció érkezik. És ha végignézik a karrierem, voltak nehéz időszakok. És éppen ilyen gyakran megnyertem a következő versenyt" - mondta Hamilton, aki megértette már az életéhez tartozó dolgokat, és nem sértődik meg a kritikán.

"Az élet ilyen. Igyekszem nyitott lenni a közösségi médiában, és magammal vinni a követőimet az utazásra. De van egy határ, és akkor ez volt az. De azt az üzenetet sem bántam meg. Megmutatta, hogy sebezhető vagyok, és ez talán nem is rossz" - mondta Hamilton.

A brit klasszis akkor a fenntarthatóságra hívta fel a figyelmet, és tervei szerint tenni fogja ezt a jövőben is. "Nem tudom, hogy a Forma-1 benne van-e az első tíz legszennyezőbb sportágban vagy sem, de a jelenlegi állapot nem egy nap alatt alakult ki, éppen ezért nem egy nap alatt kell megjavítani sem" - mondta Hamilton.

"Az ilyesminek lépésenként kell megtörténni, vegán sem egy nap alatt lettem. Nem jó egy nap alatt átváltani, ráadásul a szervezetnek is sokkoló. Most a szüleim járnak ezen az úton, de radikálisabb úton járnak mint én. Nekik ráadásul nehezebb, mert idősebbek. " - mesélt a vegán életmódról a hatszoros világbajnok.

