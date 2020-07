Hamilton továbbra sem érzi "golyóállónak" a Mercedes autóját, és a Red Bull látja fő riválisnak

Nem lehetetlen, hogy az idei szezonban a Mercedesnek csak egy riválisa lesz, hiszen a több sebből vérző Ferrari hirtelen a sűrű középmezőnyben találta magát, ahol a Renault, a Racing Point és a McLaren küzd egymással a jobb pontokért.

Az olaszokat is meglepte a visszaesés, mert nem számítottak arra, hogy hasonlóban lesz részük, független attól, hogy tudták, a Mercedes és a Red Bull előttük volt. Az időközben óvás alá került Racing Point válhatott a harmadik erővé, de nem kizárt, hogy rá fognak esni a Red Bull-Hondára.

A Mercedes gépe sem tökéletes egyelőre, jól bizonyítja mindezt az évadnyitó Osztrák Nagydíj, de a Stájer Nagydíjon már a megbízhatósággal sem volt gond. Lewis Hamilton, aki a hétvégén megnyerte a stájer versenyt, óvatosan fogalmaz, és úgy érzi, a megbízhatóság sem 100%-os, és eddig az a gyengeségük.

„Igen, a megbízhatóság még nincs kőbe vésve, mivel a legutóbbi versenyen problémák adódtak a kerékvetőkkel, szóval még mindig nem vagyunk elég masszívak, és voltak olyan területek is ezen a hétvégén, mint például a 3-as kanyar, ahol a Red Bull elpusztított minket.”

Winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing as Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 looks on

„Ezeken a részeken erősebbek voltak nálunk, és azt hiszem, a 4-es kanyarban is. Szóval vannak olyan területek, ahol még javulhatunk.” - fogalmazott Hamilton, aki ezen a hétvégén a Hungaroringen a 8. győzelmére készül, amivel beállíthatná Michael Schumacher nagy rekordját.

„Az elmúlt héten jobbak voltak a stratégiájukkal, és azt hiszem, szilárd teljesítményt nyújtottak ezen a héten. Egy fantasztikus csapat, és igazán nagyszerű munkát végeznek. Nem tudom, hogy hol gyengébbek jelenleg hozzánk képest, hogy ez most a motorerő vagy a leszorítóerőt jelenti, de az év során fő versenytársként látom őket”

A Red Bull csalódott, mert noha sikerült előrébb lépniük az első verseny óta, az egyenesekben túl sokat kapnak, és ez lehetséges, hogy a Mercedes motorerejére vezethető vissza. A Honda helyzete pedig nagyon nehéz, mivel a fejlesztések a költségek csökkentése miatt rendkívül korlátozottá váltak, emiatt is dolgoznak gőzerővel a 2021-es egységen.

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, and Lando Norris, McLaren, on the grid prior to the start

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images