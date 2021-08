Hamilton: Történt valami a pályával, óvatosnak kell lennünk a beállításokkal

Lewis Hamilton a második szabadedzést a 3. helyen zárta, viszont nem volt messze az első két helyen végző Max Verstappentől és Valtteri Bottastól sem. Az edzés után a pontverseny éllovasa azt mondta, hogy az Eau Rouge alján megjelent egy bukkanó, aminek egyáltalán nem örül.

„Spa egy kiváló, tényleg kiváló pálya. Viszont történt valami, nagyon bukkanós az aszfalt az Eau Rouge-on keresztül. Mondhatni tönkretette a dolog, bármi is legyen az. Nem tudom, hogy ez egy aszfaltfolt-e, de van egy nagy bukkanó arrafelé, ami korábban még nem volt ott.”

„És nagyon élesen érezni is lehet hátul, amikor átmész rajta. De biztos vagyok benne, hogy ki fogják javítani a dolgot. Lehet, hogy az esőhöz vagy valami hasonlóhoz van köze” – tette hozzá Hamilton.

Még több F1 hír: Verstappen a leggyorsabb a második szabadedzésen, de megtörte a Red Bullt!

Spát nemrégiben áradások és özönvízszerű esőzések sújtották, és több, a pályán kívüli út is megsérült ezeknek folyamán. Az Eau Rouge-zsal kapcsolatos bánata ellenére viszont Hamilton bizakodóan várja a hétvége további részét.

„Rendben volt a pénteki nap, bár az edzések nagyon rövidek voltak, így nem is voltunk kint annyira sokat a pályán. Ilyen kevés idő alatt pedig nem tudsz túl sok információt gyűjteni. De természetesen arra törekszünk, hogy minél jobb munkát végezzünk.”

„Legalább a második szabadedzésen száraz volt a pálya, így tudtunk körözni egy kicsit, de az autót nem éreztem annyira jól a mai napon. Tehát sok munka vár még ránk ma este, és próbálunk rájönni, hogy ennek mi az oka.”

Hamilton azt is elmondta, szerinte kulcsfontosságú lesz, hogy ki tudja eltalálni a megfelelő leszorítóerő-szintet, ami Spában a szektorok különbözősége miatt egyébként is nagy kihívás, az pedig még egy lapáttal rátesz erre, hogy változékony időjárás jöhet szombaton és vasárnap is.

„Ha garantáltnak vesszük, hogy esni fog az eső, akkor minél több leszorítóerőre van szükség. De ha az időjósok tévednek, mi pedig magas leszorítóerőre lőjük be a kocsinkat, akkor könnyű célponttá válunk az egyenesekben.”

„Tehát rendkívül óvatosnak és körültekintőnek kell lennünk a beállítások kapcsán” – tette hozzá a hétszeres világbajnok.

Rossz hírt közölt a Honda Verstappen és Perez kapcsán…