Hamilton többet várna a Ferrari kaliberű csapatoktól a rasszizmus ellen

Az utóbbi hónapokban világszerte folyó faji igazságtalanságok elleni tüntetések és aktivizmus részeként a Forma-1 világa is hangosan hirdeti a rasszizmust elítélő üzeneteket. Az Osztrák Nagydíj előtt minden pilóta „Vessünk véget a rasszizmusnak” feliratú pólót viselt a rajtrácson, a húszból tizennégyen le is térdeltek ennek kifejezéseként. Néhány szerelő is így tett az autók mellett.

A Mercedes antirasszista üzenete részeként feketére festette autóját az idei szezonra és a csapaton belüli sokszínűséget növelő tervet is bejelentettek. Lewis Hamilton, a Forma-1 történetének első fekete pilótája elmondta, bár az F1 a jelenlegi rasszizmusellenes üzeneteivel és a sokszínűséget elősegítő lépéseivel „egy lépést tett előre”, szerinte még mindig van mit tenni a sporton belül is, ezután a többi csapatot szólította fel, hogy legyenek hangosabbak.

„Többet is tudnának tenni és most a kormányzó testületre is gondolok, akik azokat a szabályokat hozzák, amiket a csapatoknak követni kell. Volt egy Zoom-megbeszélésünk, ott is elmondtam: a Formula 1 szervezői kiálltak és azt mondták, támogatják a rasszizmus eltörlését, és azt is remek látni, hogy a Mercedes is ezt tette, de a többi csapat egy szót se szólt.”

„A Red Bull szerelői letérdeltek, ami szerintem remek dolog, de nyilvánosan, mint vállalkozások és csapatok… Ha ránézünk a Ferrarira, több ezren dolgoznak náluk, de egy szót sem hallottam arról, hogyan akarják magukat elszámoltathatóvá tenni és hogy mit akarnak tenni a jövőben, márpedig a csapatoknak ezt kéne tenniük.”

„A Forma-1-nek és az FIA-nak kellene irányt mutatnia ebben a helyzetben, nekik kéne mondaniuk, hogy „Hé srácok, össze kéne fogni ennek a célnak az érdekében.” Sokan azt sem tudják, mi a probléma, sokan pedig tagadják, éppen ezért hoztam létre ezt a kezdeményezést. Mindenkinek van véleménye, de én ennek az egésznek a gyökeréig akarok menni, szóval, ha valamibe pénzt akarunk ölni, annak olyasminek kell lennie, ami a gyökerét kezeli a problémának.”

Bár a pilóták előre eltervezték, hogy az Osztrák Nagydíj előtt letérdelnek szolidaritásuk kimutatása érdekében, a pénteki versenyzői eligazításig nem volt ilyen hivatalos terv a Stájer Nagydíj esetében. Hamilton elmondta, örül, hogy a dolog folytatódott, és szemtől-szemben beszélt azokkal a pilótákkal, akik az első futamon nem térdeltek le – mindegyikük állva maradt tegnap is.

„Ilyen-olyan okokból most nem volt ez tervben, de a versenyzői eligazítás után még Zoomon beszéltünk erről. Volt egy vita arról, hogy csináljuk-e továbbra is. Én mondtam, hogy fogom, voltak páran, akik úgy voltak vele, hogy múlt héten már letudtuk ezt, többször minek, és voltak, akik az első héten mutatott hozzáállást hozták újra.”

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Ezért próbáltam személyesen beszélni mindannyiukkal, akik nem térdeltek le. A mi szemszögünkből úgy érzem, közeledni fognak az álláspontok. Nem azt mondom, hogy mindenki le fog térdelni, de egyre többet fogunk beszélni a problémákról és szeretném azt hinni, hogy egy nap mindannyian, egy emberként fogunk térdelni.”

A térdelés most eléggé elkapkodottnak tűnt, sok pilóta a rajtrács végéről szaladt előre, hogy csatlakozzanak a többiekhez, Kevin Magnussent leszámítva, akinél sem maszk, sem póló nem volt hirtelen.

„Mivel ezt mi terveztük meg, nem volt az FIA programjában, szóval kicsit rohanós volt. Azt hiszem, 15 perccel a kezdés előtt kellett volna ott lennünk, én 10 perccel előtte értem oda és voltak, akiknek hátulról kellett előreszaladni. Próbáltuk hamar lezavarni a dolgot, voltak akik próbáltak csatlakozni, de elkéstek. Jövő héten talán ennél jobb munkát végzünk, már ha lesz újra ilyen. Ezt nem én döntöm el azonban.”

A Renaultnál közben nagy a kapkodás, miután két hét alatt kétszer kellett egy pilótájuknak feladni a versenyt a hűtő problémája miatt.

