Hamilton több tiszteletet ígér utódainak, mint amennyit ő kap elődeitől

Lewis Hamilton a Török Nagydíjon megmutatta, miért hétszeres világbajnok. A roppant nehéz körülmények között megtartott futamon a Mercedes pilótája 48 kört tett meg intermediate-eken, ezzel megszerezte hetedik egyéni címét, beállítva Michael Schumacher rekordját.

Sok rajongó és elemző eddig is úgy gondolta azonban, hogy a versenyző teljesítménye nem mérhető a német legendáéhoz, mondván, a Mercedes olyan jó autót adott neki, hogy szinte nincs is versenytársa. Erre is reagálva Hamilton ezt mondta a Motorsport-Total.com cikke szerint a török futamot követően:

„Szeretnék még többször ilyen körülmények között vezetni. Ilyenkor meg tudom mutatni, mire is vagyok képest. A mostani versenyzőktől meg is kapom a tiszteletet, mert ők is átélik, milyen nehéz volt és tudják, nem feltétlenül az autótól függ minden.” – mondta Hamilton, aki szerinte nem mindenkitől kapja meg ezt a tiszteletet:

„Észrevettem, hogy vannak egyes régi pilóták, akiknek voltak érdekes nyilatkozatai. Erről annyit, hogy megígérem – remélem, tudom tartani a szavam -, hogy húsz év múlva csak támogatólag nyilatkozom a következő generációról, legyen az Lando, George, Max vagy bárki. Tudom, milyen nehéz ezt teljesíteni és hogy hogy működik a világ.”

