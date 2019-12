Hamilton tenni akar az F1 diverzitásáért

A Graham Norton Show-ban az F1-ben töltött éveidről beszéltél. Mennyire fontos az számodra, hogy a sportban lévő diverzitás-kérdés nagykövete legyél?

„Fontosnak tartom. Sokat gondolkozom erről, és hosszú beszélgetéseket folytattam a velem dolgozó emberekkel, hogy megpróbáljam kitalálni, valójában mit tudok csinálni ebben a sportban és ebben az üzletben. Ha pedig egy üzletnek van egy bizonyos célja, az nem feltétlenül cseng egybe az én célommal.”

„De ez természetes, mert a Forma-1 egy üzlet, én pedig egy személy vagyok. Néha belegondolok, hogy hova jutott a motorsport. Az F3 már nem ugyanaz, mint korábban, már a Formula Renault sem az a lépcső, ami korábban volt.”

„A GP2 és a GP3 egyre drágábbá válik, pedig szerintem ennek nem így kellene lennie. A gokartozás is egyre drágább, pedig ennek sem kellene drágának lennie. De ismétlem, ez azért van így, mert ez egy üzlet, ami nincs összhangban az én gondolkodásmódommal.”

„Szóval próbálok rájönni, hogy mit tudok csinálni. De természetesen a diverzitás is egy folyamatos probléma, és még sok időn keresztül probléma is marad.”

„De én csak egy bizonyos mennyiségű dolgot tudok megtenni. Szóval próbálok rájönni, pontosan mit tudok tenni, és hogyan dolgozhatok együtt az F1-el. Valami mást kell elérnünk, nem elég az, hogy a diverzitás csak egy sor legyen a Forma-1 tennivalóinak listáján.”

„Gyakran az üzleteknek is van ilyen listájuk. És igazából ott sikerült is komoly hatást elérni. Szóval próbálok én is tenni valamit ezért, és hosszú távon a legfontosabb prioritásaim között van.” – nyilatkozta Lewis Hamilton.