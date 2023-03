Hamilton tanácstalan a W14 kapcsán, nem bízik az autóban

A hétszeres bajnok a nyolcadik helyet tudta elérni Dzsiddában, miközben George Russell egy negyedik hellyel igyekezett némi reményt adni a küszködő csapatnak. A futamra azonban mindketten javítanak egy helyet Charles Leclerc hátrasorolásos büntetése révén.

Hamilton a kvalifikáció után elmondta, mi okozza számára a legnagyobb gondot az idei autóval. „George természetesen remek munkát végzett. Szóval nagyszerű eredmény ez tőle, és képes volt többet kihozni az autóból, mint én. Én küszködtem, hogy kihozzam belőle a teljesítményt. Nagyrészt rajtam múlt. A gyorsabb szakaszokon az autó kicsikét instabil, talán a beállítások miatt.”

Hamilton azt is megerősítette, hogy eltérő beállításokkal megy, mint márkatársa, aki emellett pénteken új elemeket is tesztelt. „Kicsit más, igen. Tulajdonképpen csak egy adott dolog van, amit máshogy csináltam, de holnapra talán más lesz. Reménykedjünk ebben.”

A brit viszont így sem vár csodát a vasárnapi viadaltól, ugyanakkor nem érzi magát frusztráltabbnak amiatt, hogy Szaúd-Arábiában sem tudtak érdemben előrelépni. „Nem, nem igazán [vagyok frusztrált]. Az autó olyan, amilyen. George például remek munkát végzett, és örülök, hogy ott van a második sorban. A teljesítmény tehát egyértelműen benne van az autóban.”

„Én azonban nem érzem vele a kapcsolatot, és mindegy, mit csinálok vagy min változtatok, nincs meg az önbizalmam benne. Kicsikét tehát tanácstalan vagyok” – ismerte be a rutinos brit, majd reagált Toto Wolff azon szavaira is, miszerint egy-két év múlva akár távozhat is a Mercedestől, ha nem lát esélyt az újabb sikerekre.

„Én nem erre koncentrálok. Szeretem ezt a csapatot, hálás vagyok mindenkinek, aki velem volt az úton. Nem látom magam más csapatnál, nem látom magam feladni. Nem hiszem, hogy olyan személy lennék, aki feladja. Próbálok türelmes maradni, és együtt dolgozni a csapattal, hogy jobb helyzetbe kerülhessünk. Most csak ennyit mondhatok. Nem megyek máshová” – tette egyértelművé Hamilton.

Gondjai azonban nem csak Hamiltonnak voltak az időmérőn, hiszen Max Verstappen alatt technikai hiba miatt megadta magát a Red Bull, így a holland a futamot legjobb esetben is csak a 15. helyről fogja megkezdeni.