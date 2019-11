Hamilton szuperhősként tekint Sennára

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a brazil versenyhétvége egyik főattrakciója a Forma-1 futama mellett természetesen az lesz, hogy Bruno Sennával a volán mögött „visszatér” a McLaren MP4/4 Interlagosba, így a legendás világbajnok unokaöccse hazai pályán tehet meg pár kört azzal az autóval, amivel Ayrton Senna 1988-ban megnyerte a sorozatot. Lewis Hamilton, aki két hete biztosította be a hatodik világbajnoki címét (ebből ötöt szerzett a Mercedes kötelékében) nyáron szintén vezethette a kocsit, így őt is megkérdezték a fiatalabb Senna mutatványáról:

„Remélem vigyázni fog rá. Azt hiszem, igen, ez volt az, amivel nyáron Silverstone-ban mentem. Hatalmas vigyor volt az arcomon végig, mert amikor fiatal voltam, 13 éves, és elvittek a McLaren gyárába, ott ki volt állítva, és odamentem, fogdostam a kormányt, a biztonsági övet, el se hittem, hogy ez valaha Ayrton autója volt.”

„Az, hogy tényleg beszállhattam, és vezethettem, az ő helyén ültem, azt láttam, amit ő láthatott anno, ez sokaknak, akik ugyanígy bálványoznak valakit, egyáltalán nem adatik meg, én viszont ott voltam, sisakkal a fejemen, ugyanaz a látvány fogadott, ami miatt egy kicsit mintha össze is kapcsolódtam volna vele.”

A brit versenyző arról is szót ejtett, számára mit jelent Ayrton Senna teljesítménye, hogyan viszonyul hozzá:

„Erről már rengeteget beszéltem az évek során. Sokak, akiket gyerekként a TV-ben láttam, inspiráltak engem, mindig is Superman volt a kedvenc szuperhősöm, gyerekként én is Superman akartam lenni, és azt is láttam, hogy Ayrton mindig hogy ki tudott állni magáért, és nekem 13 évesen Stevenage-ben, ahol folyamatosan szekáltak, nagyon jó volt látni valakit, aki nem hagyja magát, kiáll a nézeteiért, az, hogy soha nem adta fel, az agresszív stílusa, és a zsigeri tudása csodálatra méltó volt, és engem is arra inspirált, hogy kiálljak magamért.”

„Az, hogy milyen örökséget hagyott hátra a Forma-1-re, a mai napig megáll. Továbbra is minden idők egyik legjobbjaként tekint rá mindenki, egy egész nemzetet megmozdított, és nem emlékszek másra, aki erre képes lett volna, maximum Fangio. Olyan volt, mint amikor Diana hercegnő elhunyt, az akkor rengeteg embert megindított, és ugyanez volt Ayrtonnal, az ő halála egész Braziliát megrázta, de világszerte nagyon sokakat.”