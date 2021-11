Hamilton: szomorú látni, hogy Rossi visszavonul a MotoGP-ből

Rossi 26 évnyi motoros karrier után fogja befejezni a hétvégén, ez idő alatt pedig 115 győzelmet szerzett, melyből 89-et a MotoGP-ben, és összesen 199 dobogója és hét királykategóriás címe van 432 futamból.

A Mercedes saját csillaga és az olasz még 2019 decemberében versenygépet is cseréltek egymással Valenciában. Az Autosport pedig megkérte a csütörtöki sajtónap alkalmával Hamiltont, hogy mondjon néhány szót Rossi pályafutásáról és eredményeiről.

„Természetesen szomorú látni őt befejezni, de szerintem az ő eltökéltsége, a hozzáállása és minden, amit csinált, egyszerűen elképesztő. Egyértelmű volt, hogy milyen szenvedélyességgel csinálta a dolgát. Óriási legenda, az egyik legjobb valaha, ha nem a legjobb összességében.”

„Szóval ezért is lesz annyira szomorú nézni a versenyeket nélküle, mert ő mindig annyira stílusosan motorozott. Ugyanakkor ez remek időzítés is egyben, mert most családalapításba kezdett. Nagyon hálás vagyok, hogy egy különleges napot tölthettem el vele a versenypályán. Erre mindig emlékezni fogok” – fogalmazott a brit.

A Hamilton mellett ülő Fernando Alonsót is megkérdezték Rossiról, és természetesen ő is csak szuperlatívuszokban tudott beszélni a MotoGP meghatározó alakjáról. Elmondta, hogy „nyilván rossz lesz látni az utolsó futamát, és ő a sport igazi legendája”.

Az Alpine pilótája még hozzátette, hogy minden jót és sok boldogságot kíván neki életének új fejezetéhez. Hamilton pedig még azzal zárta a 2019-es eseménnyel kapcsolatban, hogy „annyira jó volt kint lenni a pályán, és látni Valentinót előttem menni ugyanazon a motoron”.

