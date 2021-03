Hamilton: szokatlan időket élünk, csak egy évvel akartam hosszabbítani

A Mercedes februárban jelentette be, hogy a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton 2021-ben is a pilótájuk marad, azonban a brit versenyző csak egy évvel hosszabbította meg a szerződését.

Mivel mind a Mercedes, mind Hamilton hosszútávú szerződést szeretett volna kötni, a bejelentésük önmagában nem vetett véget a találgatásoknak. Toto Wolff akkor elmondta, hogy időt szerettek volna nyerni ahhoz, hogy megtárgyalhassanak egy hosszabb szerződést.

Hamilton a Mercedes 2021-es autójának, a W12-nek a bemutatója után beszélt az új szerződéséről:

„Először is, nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy már most elértem a legtöbb dolgot, amit valaha is el akartam érni” – mondta Hamilton. „Szóval nem igazán kellett annyira hosszútávra terveznem.”

„Szerintem nagyon szokatlan időket élünk, és csak egy évvel akartam hosszabbítani. Most beszélhetünk majd még többről, és folyamatosan tehetjük hozzá az éveket, ha akarjuk.”

A Mercedes pilótakérdése egész biztosan az egyik visszatérő témája lesz a 2021-es szezonnak, mivel Lewis Hamilton mellett Valtteri Bottas szerződése is lejár az év végén.

A Mercedes bemutatójának elején egyből nekiszegezték a kérdést Toto Wolffnak, hogy mik a tervei 2022-re, amire viccesen el is mondta az osztrák csapatfőnök, hogy ő egy könnyed bemutatóra készült, nem ilyen kérdésekre, de kijelentette, hogy a jelenlegi párosuk nagyon stabil, a stabilitás pedig remek teljesítménnyel párosul Bottas és Hamilton esetében.

