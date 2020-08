Hamilton: Szerintem ez életem legfontosabb éve

Lewis Hamilton hatalmas rekordok és eredmények kapujába került az idei szezonban. Ha megnyeri a bajnokságot, akkor beérheti Michael Schumacher hét világbajnoki elsőségét, ha pedig így folytatja a futamgyőzelmek gyűjtését is, akkor meglehet a német rekordtartó 91 elsőségének túlszárnyalása is.

Hamiltont arról kérdezték a 70. Évfordulós Nagydíj előtt, hogy mit jelentene neki az idei bajnoki siker, figyelembe véve a világban zajló jelentős eseményeket, köztük a rasszizmus elleni küzdelmet.

„Szerintem ez életem eddigi legfontosabb éve” – kezdte a címvédő. „Ez egy másfajta küzdelem, ha a bajnokságot nézzük. Mindegyik más. Voltak évek, amikor a Ferrarival és a Red Bull-lal harcoltunk. Eddig ez eltér tőlük. Viszont ezt valóban egy különleges évnek tartom. Nem veszem félvállról.”

„Az emberek gyakran kérdezik, hogy honnan vesszük a motivációnkat. Úgy vélem, hogy rengeteg olyan dolog van, amelyből inspirációt lehet meríteni, és hogy ilyen időkben lehetek harcban a bajnokságért, az csak erősebbé tesz; a gondolat, hogy változás jöhet” – mondta Hamilton.

A média sokat csámcsog azon, hogy egy-egy rasszizmus elleni ceremóniánál ki térdel le és ki nem, vagy ki visel adott feliratú pólót és ki nem. Hamilton véleménye szerint azonban ezek nem vesznek el az üzenet értékéből.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, and the other drivers stand and take a knee to show their support for the End Racism campaign

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images