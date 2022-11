Hamilton szerint Vettel vissza fog térni a Forma-1-be

Vettel júliusban jelentette be, hogy befejezi káprázatos 15 éves karrierjét, mely során a BMW Sauber, a Toro Rosso, a Red Bull, a Ferrari és az Aston Martin csapataiban szerepelt és négy világbajnoki címével bebetonozta nevét a sportág legnagyobbjai közé.

Vettel már várja a lassítást, és hogy több időt tudjon tölteni családjával, de Hamilton szerint a 35 éves német egy ponton vissza fog térni a sorozatban. Az Abu Dzabi Nagydíj előtti sajtótájékoztatón a Mercedes versenyzője ezt mondta neki: „Épp gondolkoztam azon, hogy a legtöbb versenyző vissza szokott térni és ő is vissza fog.”

„Te is vissza fogsz jönni, láttuk már ezt másokkal. Szóval itt ülök és elfogadom, hogy ez az utolsó versenyed, de vissza fogsz térni. A Forma-1-ek szokása visszaszívni magába a volt pilótákat, ezt már láthattuk sokakon.”

Vettel maga nem zár ki semmilyen lehetőséget afelől, hogy más kategóriákban versenyezzen, de először mindenképpen szeretne mindenképpen egy kis időt a sporttól távol tölteni: „Szerintem természetes, hogy az ember más dolgokat is megnéz, még nem tudom a választ.”

„De elsősorban azt várom most, hogy ne csináljak semmit és hogy ezzel mi lesz. Sok más dolog is van a fejemben a versenyzésen kívül, más ötletek. De nyilván, olyan sokáig csináltam ezt és nagyon sokáig forgott ekörül az életem.”

„Emiatt nehéz lenne azt mondani, hogy nem fog hiányozni, vagy hogy mennyire, mikor kezdek el valami más után kutatni, meglátjuk, hogy megy. Valamiért a ralizás vonz, de nagy kihívásnak tűnik, mert teljesen más, mint amikor körpályán vezet az ember. Szóval nem tudom, mit mondjak.”

Amikor a Vettel helyét az Aston Martinban jövőre átvevő Fernando Alonsót arról kérdezték, Vettelben is annyira fog-e égni a visszatérés vágya, mint benne 2018-as visszavonulását követően (2021-ben vissza is tért), azt mondta, ő teljesen más körülmények között akasztotta szegre a sisakját.

„Nem tudom, mit érez ő most, de nekem még 2018-ban is azt írták az első szárnyamra, hogy viszlát, nem azt, hogy búcsúzunk. Én mindig is a 2021-es szabályokat tartottam a visszatérésem pontjának, addig máson járt az eszem, nem a Forma-1-en. De szeretem a Forma-1-et és úgy éreztem, 2021-ben az új szabályokkal új lehetőségeim adódnak majd.”

