Hamilton szerint valahogy meg kell állítani a Ferrarit az egyenesekben, már Monzában

Összességében azonban még mindig a W10 a legjobb autó, ráadásul nem is kevéssel, nagyban köszönhetően a kiváló gumikezelésének. A Mercedes továbbra is az egyetlen olyan istálló a mezőnyből, mely mindenfajta probléma nélkül boldogul a Pirelli idei abroncsaival, szemben a Ferrarival, ahol ez továbbra is komolyt gondot jelent.

Ezt a Belga Nagydíjon is láthattuk, amikor a második etapban ismét elfogytak az abroncsok a Ferrari alatt és ha Sebastian Vettel nem tartja fel Lewis Hamiltont, akkor a brit minden bizonnyal könnyedén átlépte volna a győztes Charles Leclerct. További problémát jelent az SF90 számára, hogy a kanyarokban messze nem olyan gyors, mint a Mercedes.

Hamilton, aki komoly fölénnyel vezeti a bajnokságot, aggódik a Ferrari tempója miatt, amit az egyenesekben mutatnak. A címvédő szeretné, ha a Mercedes drasztikus fejlesztéseket végezne annak érdekében, hogy ne veszítsenek olyan sok időt a riválissal szemben. Az azonban jól látszik, hogy az olaszok ebben a filozófiában tervezték meg az idei autójukat, ami Nico Rosberg számára is furcsa, mivel a naptárban többségében olyan pályák vannak, ahol önmagában a magas végsebesség nem elegendő.

A Mercedes Belgiumban az egyenesekben igen sokat veszített a Ferrarival szemben. Ez körülbelül 1 másodperc volt, ami komoly differencia és mondhatjuk ezt annak ellenére, hogy a V6-os hibridkorszak első felében pont ugyanez volt jellemző a németekre, bár ők a kanyarokban is gyorsak voltak.

„Spában az időmérő edzésen 1 másodpercet vesztettünk egy körön. Szóval Valtteri és én ebben az esetben nem sokat tehetünk, miközben jól tudjuk, hogy Monzában nincs sok kanyar, szóval sejtjük, hogy mi vár ránk. Érdekes lesz, de valahogy a következő néhány napban drasztikus javításokra lenne szükségünk az egyenesekben mutatott teljesítményünkön.”

„Nem tudom, hogy mindez lehetséges-e, de ha valaki képes ezt megtenni, akkor az a mi csapatunk.” - tette hozzá Hamilton, akinek azzal is tisztában kell lennie, hogy a Mercedes előnye így is drasztikus a Ferrarival szemben, mely eddig átlagosan 0.309%-kal volt lassabb a németekkel szemben. Spában azonban a Ferrari drámai módon megfordította ezt, ahol 0.744%-os tempóteljesítményt mutatott.

Ennek ellenére Leclerc és Hamilton 1 másodpercen belül ért célba egymáshoz képest az első két helyen, köszönhetően a Mercedes sokkal jobb gumikezelésének. „Mindent megteszünk, ami csak lehetséges, de a helyzet nem könnyű. Az autónk valamivel kevésbé fogyasztja a gumikat, mint az övék, szóval remélem, hogy lesznek még szoros versenyeink, mint amit Belgiumban is láthattunk.”

Bottas sem számít sok jóra az egyenesekben a Ferrari ellen: „Meglehetősen kényelmesen fogják érezni magukat Monzában a hosszú egyenesek és a kevés kanyar miatt. Szerintem gyorsak lesznek, de tavaly is azok voltak és mégis sikerült megnehezítenünk az életüket. Arra fogunk koncentrálni, hogy ez idén is így legyen, és mint azt láthattuk a legutóbbi futamon, képesek voltunk mindkét autónkkal ott lenni a dobogón és akár nyerhettünk is volna.”

43 esztendővel ezelőtt ezen a bizonyos napon szenvedett súlyos égési sérüléseket Niki Lauda, aki azonban pár héttel később a csodával határos módon visszatért, és folytatta a harcot a világbajnoki címért.