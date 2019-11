Hamilton szerint szórakoztató volt, amit Verstappen csinált

Lewis Hamilton ma minden bizonnyal hatszoros világbajnok lesz, és ezzel egyetlen egy címre közelíti meg Michael Schumachert, a német legendát. A brit bajnok 2016-ban vereséget szenvedett Nico Rosberggel szemben, ami a címébe került, de azóta ismét megállíthatatlan, bár a rivális Ferrarinak 2017-ben és 2018-ban is volt esélye arra, hogy megállítsa a riválist, de a hibák sokba kerültek.

Az idei év is jelenthetett volna lehetőséget erre a Ferrarinak, mert még a gyengébb évkezdés ellenére is számtalan ziccer maradt ki a nevük mellett, elsősorban Charles Leclerc kapcsán, aki a rajtelsőségei legnagyobb részét nem tudta 25 pontra váltani. Valtteri Bottas pedig ugyanabban az autóban ül, mint Hamilton, de a teljesítménye nagyon ingadozó, hiába nyert nemrég Japánban, most pedig a pole-ból várhatja a folytatást.

Hamilton egy nagyon nehéz évről beszélt, bár a számok alapján ezt mást sugall, de pontosan ez volt az, amit megpróbált elmagyarázni azoknak, akik azt gondolják, hogy könnyű dolga volt. Lewis az austini időmérőn csak az 5. helyen zárt, de ez is bőven elegendő lehet ahhoz, hogy matematikailag is lezárja a kérdést.

„Nem tekintek erre a versenyre úgy, hogy az különösen fontos lenne. Ez számomra ugyanolyan fontos, mint bármely más futam. Ez nem egy kiemelkedő vagy egyedi verseny számomra. Ezen kívül még két nagydíj van hátra, így ugyanúgy közelítem meg a versenyt, és nem beszélek csodákról. A dolgok bizonyos okokra vezethetőek vissza, és az időmérő is egy tanulság volt számomra. Megpróbálom ennek a pozitív és negatív oldalát látni, és arra koncentrálni, hogy miképpen tudom a negatívat pozitívvá változtatni.”

Hamilton az 5. helyen már sokkal lassabb volt, mint a csapattársa. „Egyszerűen rosszul mentek a dolgok az időmérőn, és nem volt egy jó köröm sem. Az első köröm nagyon jól indult, de időt veszítettem a 11-es kanyar kijáratánál. A 13-as és a 14-es lassítónál szintén ez volt a helyzet. 0.7 vagy 0.8 másodperccel voltam lassabb a korábbi körömhöz képest.”

„Szóval sok időt vesztettem a körömön, majd a következőben a 8-as kanyar kerékvetőjét levágtam, és utána már mindegy is volt.” - tette hozzá Hamilton, aki mondott néhány szót az időmérő edzés második felében történtekről is, amikor majdnem összeütközött Max Verstappen és Daniil Kvjat autójával. A holland arrogánsnak nevezte a címvédőt, de az orosz is azt mondta, teljesen felesleges volt, amit Hamilton csinált.

„Semmi nem történt, csak megpróbáltam az ideális hőmérsékletet tartani a gumikban, mert mindenki lassú volt. Szóval csak folytattam az utam, mivel nincs egy olyan szabály sem, hogy ezt ne tehetném meg. Haladtam az utamon, ő pedig megpróbált velem versenyezni, ami szórakoztató volt...”