Hamilton szerint Leclerc hihetetlenül szerencsés

Charles Leclerc Szingapúrban igen dühös és csalódott volt a Ferrari taktikája miatt. A monacói a korábbi futamokhoz hasonlóan az élről várhatta a vasárnapot, de végül Sebastian Vettel lett a befutó. Akkor úgy tűnhetett, hogy a némettel kivételeznek, aki több mint 1 év után nyerhetett ismét versenyt a Forma-1-ben.

Leclerc indulatosan reagált a csapatrádióban és a leintést követően is erősen megkérdőjelezte a dolgot, miközben az is kiderült, hogy Mattia Binotto valóban elgondolkozott azon, hogy utasítást adjon Vettelnek, ami végül nem történt meg, így a négyszeres világbajnoké lett a 25 pont. Lewis Hamiltont is megkérdezték a monacói reakciójáról Szocsiban, és a brit azt mondta, Leclerc nagyon szerencsés, hogy ilyen fiatalon a Ferrarinál lehet.

„Hogy őszinte legyek, ez az első alkalom, hogy erről hallok. Mindent, amit tudok, csak a személyes tapasztalataimból mondok. Megértem, hogy milyen ez, de emlékeznie kell a helyzetére. Fiatalként talán is elbeszélgettem volna magammal, hogy emlékeztessen magam a dolgokra, amikor nem feltétlenül úgy reagáltam, és túl heves voltam.”

„Hálásnak kell lennie azért, hogy lehetőséget kap a verseny megnyerésére egy top-csapatban. Hihetetlenül szerencsés helyzet az, amiben benne van, és csak emlékeztetnie kell magát, hogy miben van benne. Én akkoriban egy top-csapatban voltam egy kétszeres világbajnok mellett és minden futamot megpróbáltam megnyerni. Így nem lehet mentséged, mert ez a DNS-ed, de még így nagyon király volt. 22 évesen erre emlékeztettem volna magam.”