Hamilton szerint erőben nem bírt a Mercedes a riválisokkal

A Mercedes Interlagosban az edzéseken jól tartotta magát, ám az időmérőt már a Red Bull és Max Verstappen uralta, de a Ferrari is gyorsabb tempóra volt képes. Végül Verstappen szerezte meg a pole pozíciót Sebastian Vettel és Lewis Hamilton előtt, a Mercedes versenyzője pedig utólag még annak is örült, hogy az egyik Ferrari meg tudta előzni az időmérőn.

"Elég versenyképesnek tűntünk a harmadik edzésen, de aztán valahol vesztettünk időt, vagy az időmérőn ők találtak tempót. De összességében elégedett vagyok, hogy az egyik Ferrari mögöttem végzett. Ez mindig nagyon kemény kihívás, és most még hátrányba is voltunk az erőt illetően. Azt hiszem, hogy most a riválisok erősebbek voltak. Ezen a téren vesztettünk időt, de összességében én mindent kiadtam magamból" - mondta a már világbajnok brit.

"Gratulálok Maxnak, ez egy csodálatos kör volt tőle. Elégedett vagyok az eddigi hétvégével. Elvégeztünk néhány kiigazítást, és remélhetőleg Abu Dhabiban már jobbak leszünk. Az mindenképpen jó hír, hogy sikerült bemennünk a Ferrarik közé, annak ellenére, hogy nem a miénk a leggyorsabb autó. A holnapi így egy érdekes verseny lesz" - mondta Hamilton az időmérő kapcsán.

"Az utolsó köröm elég jó lett, amennyire csak lehetett, az autó elég jó. Csak egy kis tempó hiányzott az egyenesekben, de remélhetőleg holnap a gumiabroncsok sokáig bírják majd" - jelentette ki Hamilton, aki szerint az nem ok rá, hogy máshogy versenyezzen a szezon végén, hogy már megszerezte a világbajnoki címet. "Egész évben nagyjából azonos volt a hozzáállásom, de holnap lehet, hogy egy kicsivel több agresszivitásra lesz szükségünk. De összességében nem látok sok mindent, ami miatt változtatnunk kellene."