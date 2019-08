Hamilton szerint csapaton belül is képes lenne legyőzni Verstappent

Lewis Hamilton még mindig magabiztosan vezeti a bajnokságot, de a Magyar Nagydíj előtt más is lehetett volna a helyzet, ha Valtteri Bottas nem hagyja ki a ziccert, mivel a brit csapattársa sokat hibázott a kaotikus esős futam ideje alatt a Mercedesszel. A címvédő csak a jelenre próbál koncentrálni, de néhány szóban kitért Hockenheimre is.

„Jelenleg csak erre a versenyhétvégére koncentrálok, de tisztában vagyok vele, hogy a legutóbbi hétvégém nem úgy alakult, mint azt szerettem volna, vagy kellett volna. Ez csak egy nehéz hétvége volt, és ezek a dolgok időről időre megtörténnek. Számos dolog járult ehhez hozzá, de a csapat mindig együtt marad, és mindent átbeszélünk egymással, amit csak lehet és szükséges. Nagyon fontos, hogy nyíltak maradjunk egymással, még az ilyen helyzetekben is. Képesnek kell lenned objektívan tekinteni a dolgokra. És mint minden helyzetben, most is megtettük ezt.”

„Nem tudom, hogy mi vár ránk ezen a hétvégén, mivel minden nagydíj más, és a riválisaink erősek. Természetesen vannak új fejlesztéseink, de ez még semmit sem jelent. Nincs garancia arra, hogy minden rendben fog menni. Most is arra fogunk törekedni, hogy finomítsuk az új elemeket. Egyre többet és többet tudunk meg róluk, amire szükségünk van. Vasárnap az esőben ezt nehéz volt elérni, így erre most itt az újabb jó lehetőség. Nem tudom, hogy milyen lesz az időjárás, de határozottan remélem, hogy az autónk jobban fog működni ezen a hétvégén. Személy szerint sokkal jobban érzem magam, mint az előző héten, és szó szerint három napig csak aludtam.”

Hamilton egyelőre nem tud választ adni arra a kérdésre, hogy Verstappen igazi kihívója a jelenlegi bajnokságnak, vagy sem: „Az idő fogja ezt megmondani. Azt hiszem, nagyszerű munkát végeztek, és az elmúlt néhány versenyen nagyon erősek voltak. És ez még inkább előtérbe helyezi őket, de ennek ellenére úgy gondolom, továbbra is csak magunkra kell koncentrálnunk, és nem szabad elterelni a figyelmünket a többiek miatt.”

„Szerintem a Red Bull most is gyors lesz, és vannak olyan helyek, mint Szingapúr, ahol ugyancsak ez várható. Általában ezt szokták csinálni, lassan felzárkóznak. Azt mondanám, hogy ez mindig könnyebb, mint az élen maradni, vagy vezetőnek lenni, sok szempontból. De szerintem igen, nagyszerű látni azt, ahogy fejlődnek, és harcot akarunk.”

„Korábban sem igazán panaszkodtam, és most sem teszem, de nyilvánvalóan mindig lesznek olyanok, akik panaszkodni fognak a futamok miatt. Nem jó dolog túl hamar ítélkezni, de szerintem remek futamok vannak mögöttünk, még akkor is, ha nem mindenhol nyertünk. Én még Kanadát is beleszámolnám ebbe, mert az is egy nagyszerű futam volt, és remek csatákat láthattunk. Nagyon remélem, hogy ez folytatódni fog, és sok párbajunk lesz még. És elmondhatom, még keményebben fogunk dolgozni, mint a múltban, hogy ott legyünk a harc közepén.”

„Csapatként is mindig van lehetőség a javulásra, és az előző futam is példa lehet erre. Amikor ilyen nehezek a feltételek, akkor minden sokkal keményebb. Az autóban ülve és a bokszutca falánál meghozni egy jó döntést... Nem a legegyszerűbb dolog. Emiatt a kommunikáció kulcsfontosságú, és ez egyik pillanatról a másikra változhat. Nagyon sok minden szól közbe, de szeretjük ezt a kihívást, és mindez olyasvalami, amiben benne dolgozol.”

„Remélem, hogy a hétvégére újra 100%-os leszek. Még mindig egy kis pihenésre van szükségem. De biztosan jobb harci formában leszek ezen a hétvégén. Alig várom, hogy újra autóba üljek, és maga az állapot teljesen más lesz, mint amikor ezt legutóbb tettem meg. És ez is nagyon fontos.”

Hamilton arra a kérdésre is válaszolt, hogy mit szólna ahhoz, ha Verstappen lenne a csapattársa: „Őszintén szólva, nincs problémám ezzel. Mint már korábban mondtam, szeretek együtt dolgozni Valtteri-vel, és nem tudom, hogy ez a dinamika szempontjából hogyan működne a csapat számára. Nem azt mondom, hogy ez működne, vagy sem, csak azt, hogy látok benne pozitív és negatív potenciált is. Nyilvánvalóan mindig vannak pozitív és negatív dolgok az emberekkel kapcsolatban, akikkel dolgozol, de nincs külön véleményem ezzel kapcsolatban. Bizonyos szempontból számomra ez működne. Jelenleg amiatt látok ebből sztorikat, mert különféle autóink vannak, és most csak így győzhetem le őt, ami más esetben lehetőséget adna arra, hogy megmutassam, nem ez a helyzet.”

