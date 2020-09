Hamilton szerint az óvintézkedések ellenére rémálom lesz a holnapi nap

Tavaly a legtöbb pilótának nem sikerült elkezdenie az utolsó körét a Q3-ban, miután túlságosan lassan haladtak annak érdekében, hogy egymás mögé kerüljenek. A mai időmérős szimulációkon is kb. 15 autó torlódott fel egymás mögött.

Az FIA azóta figyelmeztette a pilótákat, hogy a holnapi eseményeken muszáj lesz egy előre meghatározott idő alatt teljesíteniük holnap, hogy ne legyenek túl lassúak, ám Lewis Hamilton továbbra is amiatt aggódik, hogy a holnapi nap zűrösen fog alakulni.

"Korábban nehéz volt, tavaly sokan nem is tudtunk mért kört menni. Szerintem érdekes lesz. Úgy hallottam, most egy maximum köridőt tettek közzé, ami alatt teljesítenünk kell a kivezető körünket. Szerintem viszont így is rémálom lesz, mert az utolsó kanyarban mindenki megpróbál majd meglógni. Kemény meló lesz.”

Hamilton a második gyakorlást majdnem kilenc tizeddel zárta mindenki előtt, aki nem Mercedesben ül, szerinte azonban ennél szorosabb lesz a dolog szombaton:

„Úgy érzem, hogy volt némi fejlődés az első és a második gyakorlás között. Délelőtt nem éreztem olyan jónak az autót, de csak az alacsony leszorítóerő miatt, nagyon nagy csúszkálás volt. Délutánra tettünk pár lépést a jó irányba. Elég szoros lesz a dolog pár ember között.”

Bottast meglepte a Mercedes előnye.

