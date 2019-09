Hamilton szerint a Mercedesnek sürgősen reagálnia kell, és elveszíthetik a bajnokságot

Köszönhetően annak, hogy a szezon első felében a Mercedes szinte mindent megnyert, Lewis Hamilton komoly előnyre tett szert a bajnokságban, akárcsak a csapat. Nagyon nehéz elképzelni, hogy innentől a Ferrari elveheti tőlük az első helyet, független attól, hogy az SF90 futamok óta jobban teljesít és hozza a győzelmeket.

Az olaszok legutóbb Szingapúrban nyertek, ahol Sebastian Vettel lett a befutó Charles Leclerc előtt, míg a dobogó harmadik fokát Max Verstappen szerezte meg a Red Bullal, tehát Hamilton a dobogóra sem tudott felállni. Az ötszörös világbajnok sürgős változásokat akar látni a csapatánál, mely immáron nem a legjobb autót tudhatja a neve mellett.

„Nagyszerű munkát végeztünk az év elején, és kialakítottunk egy rést magunk mögött, de a különbség könnyen áthidalható. Nincsenek illúzióim a bajnokságban tapasztalt különbség kapcsán. Még nem nyertünk. Fel kell kötnünk a gatyánkat és be kell indulnunk. Többet is ki tudunk hozni ebből az autóból, és saját magunkból is a csapatot tekintve. Együtt többre is képesek vagyunk.” - élt a kritika lehetőségével Hamilton.

„Ugyanakkor az is igaz, hogy csapatként nyerünk és veszítünk. Egyikünk sem érzi magát nagyszerűen, ami ebből a szempontból szerintem jó dolog. Ha van egy olyan tag is a csapatnál, aki nyugodtan érzi magát ebben a helyzetben, akkor azzal beszélgetnünk kell, mert most mindenkinek fájdalmat kell éreznie. A következő versenyre már úgy kell mennünk, hogy megrázzuk magunkat és megpróbálunk jobb munkát végezni.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 pit stop Fotó készítője: Zak Mauger / LAT Images

Hamilton szerint a Ferrari szingapúri formajavulása mögött az áll, hogy a csapat képes volt felszabadítani az autójában rejlő lehetőségeket, ahelyett, hogy egyszerűen több leszorítóerőt generált volna. Ez pedig újabb győzelmet hozott az olaszok számára, ráadásul a második helyen is ők zártak.

„Realista vagyok, és látom a helyzetet, amiben vagyunk. Ott vannak a frissítéseik, melyek talán... Talán egész évben jó autók volt, csak talán nem működött úgy, ahogy azt várták, ki tudja. Nem valószínű, hogy itt Szingapúrban egy hatalmas frissítést vetettek volna be, mely ennyit hozott volna a leszorítóerőerőt tekintve, de egyértelmű, hogy az autójuk mindenhol nagyon jól működik.”

„Nagyon nehéz lesz legyőzni őket, főleg mivel rendkívül gyorsak az egyenesekben. Jelenleg nem tudunk versenyezni velük ezen a területen, de korábban már nyertünk úgy is, hogy nem a mi autónk volt a legjobb. Jelenleg mindkét oldalon jobban teljesítenek, de ha jobbak vagyunk az üzemeltetési területen, akkor megfoghatjuk őket. A verseny első etapjában ott voltam az első helyen, de az egész folyamat nem működött olyan jól, mint kellene. Fel kell ráznunk magunkat, vissza kell térnünk és közösen dolgoznunk.”

„Dolgoznunk kell a gumikezelésen is. Minden területen fontos, hogy jó munkát végezzünk. A lehető legjobbra kell törekednünk. A futam ideje alatt is ezt tettük, de a biztonsági autós fázis mindig adott egy kis biztonságot a riválisoknak. Nagyon sokáig tartott, míg az autókat elvitték az útból. 28 kör volt hátra, amikor elkezdtek visszaesni a tempót tekintve, majd azt gondoltam, ez lehet a lehetőség a győzelemre. Lett is volna helyem arra, hogy előrébb kerüljek, de megint ott volt a biztonsági autó. Nagyon kevés köröm maradt arra, hogy a végén kezdjek valamit. 4-5 ilyen körről lehetett szó. Egyszerűen nem volt lehetőségem a sok lassú fázis miatt.”

„Frissítések a folytatásra? Ezek hónapokról hónapról történnek, nem működik, hogy azt mondjuk, akkor a következő héten hozunk valamit magunkkal. A tervezési fázis hónapokban mérhető, de biztos vagyok benne, hogy lesznek még frissítések, csak nem tudom, mikor. Nem hiszem, hogy az Orosz Nagydíjra lesz bármi is. A következő pár futam nehéz lesz.”

