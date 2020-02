Hamilton szerint a Mercedes két éve nehézségekkel küzd a téli teszteken

A Mercedes 2014 óta minden címet megnyert a Forma-1-ben, és könnyen lehet, hogy ez 2020-ban sem lesz másképp, mert a W11 rendkívül gyorsnak tűnt a téli teszteken, miközben a Ferrari körül sok a kérdőjel, így jelenleg talán a Red Bull-Honda is előttük van.

A németek a Ferrari tavalyi motorja miatt sokat dolgoztak az új erőforrásaikon, miközben a Honda fejlődése is motiválta őket. Ez azonban nem várt megbízhatósági gondokhoz vezetett, ami főként a Williamst érintette, de a gyári csapat sem maradt ki a szórásból.

A szintén a Mercedes motorjait használó Racing Point, mely az idei év legnagyobb meglepetését okozhatja, érdekesmód megbízhatóan futott. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetnének gondjaik a szezon első felében.

„A Mercedesnél tisztában vannak az elmúlt hetek problémáival, és rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, tudással, amivel ezeket meg tudják oldani. Nem hiszem, hogy aggódnának. Azt mondták, hogy nem aggódnak, így mi sem fogunk.” - mondta Andy Green, az RP technikai főnöke.

„Melbourne-re már rendben lesznek a dolgok, és tudjuk, hogy most minden a tesztelésről szólt. Ezek csak néhány kezdetleges problémák lehettek. Szerintem mind ismert problémák voltak. Ezek egyike sem ismeretlen, és azokat már javították is.”

Lewis Hamilton's Mercedes F1 W11 is returned to the pits

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images