Hamilton szerint a fordított rajtrács ötlete azt mutatja, a szabályalkotók nem végeznek jó munkát

A Forma-1 szabályhozói mérlegelik egy esetleges szombati kvalifikációs verseny ötletét néhány jövő évi nagydíjon, ahol a rajtrács a vb-pontverseny fordítottjaként alakulna, és melynek végeredménye meghatározná a vasárnapi rajtsorrendet is. Ezt pár versenyző kritikával illette, még ha az nem is tiszta, hogy a Forma-1 által belengetett ötletet magát, vagy a fordított rajtrácsot összességében ellenzik.

Lewis Hamilton, a Mercedes versenyzője már korábban is élesen bírálta a 2021-es szabályok megalkotásának módszereit, még azelőtt, hogy a versenyzők maguk is meghívót kaptak az ezekről szóló egyeztetésekre, hogy nekik is lehessen beszólásuk a végkimenetelbe. Az Orosz Nagydíj előtt adott nyilatkozata szerint az ötszörös világbajnok hozzáállása továbbra sem változott:

„Ma is pont ugyanúgy aggaszt a dolog, mint akkor. Az, hogy ezt a fordított rajtrácsot, meg ilyeneket szeretnék behozni, nekem úgy tűnik, mintha csak kifogásokat keresnének, amiért nem végeznek elég jó munkát a döntéshozatalban. Minek súlyokat rakni az autóba? Semmi értelme, nem is lesz biztonságosabb a verseny, de jobb sem. Ugyanazok a fenntartásaim ma is, és továbbra is aggódom. Ezen nem változtat az, amit a találkozón láttam.”

Hamilton, és versenyzőtársai a versenyzők szakszervezetében egyesültek, melynek fennállása során először minden versenyző a tagja. Ennek az a célja, hogy több beleszólást próbáljanak maguknak kicsikarni a 2021-es szabályokba, ám a brit szerint még így sem mondható túl hatékonynak az eljárás.

A szabálytervezetek egy része annak a temérdek kutatásba és fejlesztésbe ölt munka eredménye lehet, melynek célja az, hogy az autók könnyebben tudják egymást követni versenytempóban. Amikor Hamiltont arról kérdeztük, szerinte a fordított rajtrácson való ötletelés azt mutatja-e, hogy a szabályalkotók biztosak-e a dolgukban, így felelt:

„Az előző években hozott változásoknak sem nagyon volt hatása, szóval nem hiszem, hogy túlságosan biztosak lennének bármiben is. Nem tudom, nehéz munkájuk van, rengeteg ember véleményét figyelembe kell venni. Mi próbálunk minél jobban beleszólni a dolgokba, és segíteni nekik jobb döntéseket hozni, de nem úgy tűnik, hogy ez sokat ér.”

Az F1-autók következő generációja már 18 collos kerekeket fog használni, és súlyuk is várhatóan nőni fog a mostani 743 kg-ról előbbiek, és az előregyártott alkatrészek miatt. Hamilton elmondta, próbál reménykedni, hogy a 2021-es szabályok végül jól sülnek el, de a súlylimit kérdésén ismét kifakadt:

„Nem látom, mi értelme. Lassabbak leszünk csak. Miért akar a Forma-1 lassabb lenni? Technológiai újításokon kellene dolgoznunk, gyorsabbnak kellene lennünk. Ehhez képest rosszabb gumikat, nehezebb és lomhább kocsikat kapunk. Ezeknek az arcoknak lehet mondani, egyszerűen nem értik. Nagyjából egyikük sem versenyzett forma-1-es autóban, mondjuk ez mindig is így volt.”

