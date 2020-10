Hamilton szeretné, ha rekordbeállításának emléke tartós lenne

Lewis Hamilton vasárnap a 91. győzelmét szerezte Forma-1-es karrierje során az Eifel Nagydíjon, ezzel beérve Michael Schumachert. Ez volt az első alkalom a 2001-es belga futam óta, hogy Schumacher nem egyedül tartotta ezt a csúcsot, utolsó győzelmét 2006-ban, Kínában szerezte.

Hamilton a verseny után megkapta a hétszeres világbajnok utolsó évében hordott egyik sisakját, ezt Mick Schumacher adta át neki. Hamilton a futam után elismerte, nem is esett le neki, hogy beállította a rekordot, amíg a bokszba nem hajtott, de elmondta, a következő napokban igyekszik kiélvezni ezt a címet.

„A következő pár napot azzal töltöm majd, hogy hagyom leülepedni ezt a dolgot. Viszont egy pillanatra sem vehetem le a szememet a bajnokságról. Persze, nagy az előnyöm, voltak nagy győzelmeim, de még meg kell nyernem a dolgot."

„Még nincs vége a munkámnak, edzeni továbbra is fontos lesz, diétázni továbbra is fontos lesz, jól aludni szintén. Nem tudom, mi lesz a héten. Sok megbeszélés lesz, Zoomon beszélek majd a Forma-1-gyel a terveikről, a saját alapítványom dolgait is intézem.”

„Továbbra is munkás üzemmódban leszek, de fontos hogy ízlelgessem a pillanatot, mert gyorsan elmúlik és aztán ugrunk a következő dologra. Elég rossz a memóriám, szóval igyekszem valahogy tartóssá tenni ezt az érzést.”

Az eredménynek hála Hamilton a pontversenyben az előnyét 69 pontra növelte 6 futammal a vége előtt, így nagy esélye van, hogy megnyeri hetedik címét is. Ezzel újabb Schumacher-rekordot állítana be, ezzel statisztikai szempontból a Forma-1 valaha volt legjobbja lenne.

Mikor arról kérdezték, milyen érzés történelmet írni a pályán mutatott teljesítményével, Hamilton elmondta, ez olyan dolog, amit nehéz teljesen megérteni: „Szerintem az, hogy hirtelen történelmet írok egy elég kemény fogalom.”

„A saját tapasztalatomról beszélek, az, hogy ezt feldolgozzam, hogy kézzel foghatóvá tegyem, számomra elég nehéz feladat. Persze mindig is figyelem a más sportokban szereplőket, akik szintén történelmi sikereket arattak, olyan rekordokat, amiket legendák döntöttek meg.”

„Teljesen más kívülről nézni ezeket, mint belülről megélni. Annyit azonban mondhatok, hogy még nem végeztem, továbbra is azt érzem, hogy tudok hova fejlődni. Nagyon jól vezetek jelenleg.”

