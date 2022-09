Hamilton: szerencsére van szükségünk a „legyőzhetetlen” Red Bull ellen

A Mercedest a 2022-es szezonban a tőlük szokatlan korrelációs problémák hátráltatták, miután a W13 teljesen máshogyan viselkedik a pályán és a csapat szimulátorában. Ennek ellenére a Hungaroringen és Zandvoortban is a futamgyőzelemért harcolhattak, miután mindkét pálya lehetővé tette a csapat mérnökeinek, hogy a W13-at úgy állíthassák a pici ideális működési tartományába, azaz a minél alacsonyabb hasmagasságra, hogy az a hosszú egyenesekben delfinezést eredményezzen.

A csillagosok már rég a 2023-as autójukra koncentrálnak, és az idei szezon hátralévő részét éles tesztként fogják fel, és fejlesztésekkel már nem is fogják javítani az autójuk versenyképességét.

Emiatt Lewis Hamilton, aki 2007 óta minden egyes szezonban legalább egy futamot megnyert, úgy érzi, hogy egyre nehezebb dolga lesz a Mercedesnek akkor, ha még idén tényleg a győzelmekért akarnak harcolni.

„Realistának kell lennünk: a Red Bull szinte legyőzhetetlen” – mondta Hamilton többek között a Motorsport.com-nak az Olasz Nagydíjat követően. „Szerencsére van szükségünk ahhoz, hogy legyőzhessük azt az autót, mert magasan a mezőny felett áll a teljesítményük.”

„Nem értük utol őket, és nem is lesznek már újításaink, amelyekkel befoghatnánk őket. Ettől függetlenül le lehet győzni a Red Bullt, Budapesten majdnem sikerült is. Ugyanakkor (Verstappen) annyira nyugodtan vezethet az élen, hogy talán sosem derül ki, milyen tempóra is képesek valójában.”

Beszédes, hogy Hamilton ismét nem nevezte nevén a 2021-es bajnoki riválisát, a hétszeres világbajnok korábban is úgy fogalmazott, hogy idén nem Verstappen, hanem Adrian Newey teljesítménye miatt dominálja a szezont a Red Bull.

Toto Wolff, aki szerint a Monzában elért 3. és 5. helynél jobbat nem is érhettek volna el a pálya tulajdonságai miatt, hozzátette, hogy miért lenne igazán fontos egy idei győzelem a Mercedesnek.

„Jó lenne önerőből nyerni, hátrasorolásos büntetések nélkül, szóval szerintem ez a cél a hátralévő futamokra. Már 2023-ra koncentrálunk, de nem akarjuk győzelem nélkül zárni ezt az évet. Nagyot emelne az első hely a csapatnál dolgozók hangulatán.”