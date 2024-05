Hamilton számára „szívmelengető” látni korábbi csapata sikereit

Hamilton még viszonylag jókor hagyta ott a McLarent, hiszen a csapat formája 2012 után komolyan romlani kezdett, a 2014-ben induló új szabályciklus során pedig évekig megragadtak a középmezőnyben, mivel képtelen voltak versenyképes autóval előállni, és a motorok terén is rosszul választottak.

A tavalyi év közepe óta viszont szinte kicserélték az istállót, és most már elmondható, hogy a McLaren számít az első számú Mercedes-motoros csapatnak. Egyre gyakrabban tudják szorongatni a Red Bullt, Miamiban pedig hosszú idő után ismételten futamgyőzelmet ünnepelhettek.

Hamilton gyakran példálózott már a McLarennel, amikor az elérhető fejlődés került szóba, és most is arról beszélt, milyen jó formába lendültek. „Norris nagyszerű munkát végez. Oscar is hasonlóan jól dolgozik. Egyszerűen csak nem volt szerencséje az utóbbi futamokon.”

„Izgatottan figyelem, hogyan fejlődnek, de legfőképp a McLaren érdekel, mert ismét elöl szeretném őket látni. Szívmelengető látni, ami most történik, mert olyan sokáig voltam náluk, és nekik köszönhetem a lehetőséget, szóval tényleg klassz. Remélem, mi is közelebb tudunk kerülni. A McLaren szerintem megmutatta, hogy le lehet dolgozni a hátrányt, ha megfelelő munkát végzel. Ez mindannyiunkat arra inspirál, hogy keményebben dolgozzunk.”

Hamilton eközben a Mercedesszel nem tud közelebb jutni az újabb győzelmekhez, és ő maga már 2021 óta nem nyert versenyt. Amikor arról kérdezték, mennyire reális, hogy az utolsó mercedeses szezonjában még nyerjen egy futamot, ő így felelt: „Ezért dolgozunk, de nem reális. Nem tudom, hogyan fog alakulni az év további része.”

„Nem tudni, hogy a többiek megállnak-e a fejlődésben, miközben mi folytatjuk, vagy mindenki ugyanolyan ütemben megy tovább. Fogalmam sincs, ezért csak annyit mondhatok, hogy nyomjuk tovább. Nincs kristálygömbön, ezért nem ismerem a jövőt, de az, ahogyan együtt dolgozunk, és ahogy igyekszünk fókuszáltak és motiváltak maradni, mindenképpen inspiráló.”

