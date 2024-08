Hamilton: sokkoló időmérő volt, ezzel lényegében vége a hétvégémnek

A szabadedzések azt mutatták, hogy a Mercedesnek akár a McLaren ellen is lehet keresnivalója Zandvoortban, a kvalifikáción viszont sok minden változott, és nem a csillagosok javára. Hamilton a Q1-ből ugyan még az ötödik helyen ment tovább, de a Q2-ben csupán a 12. rajthelyet szerezte meg.

Saját elmondása szerint péntekről szombatra változásokat eszközöltek az autóján, de a kevés menést hozó FP3 miatt nem igazán tudták felmérni, a jó irányba indultak-e el, és vélhetően ennek is lehetett szerepe abban, hogy végül nem lett meg számára a Q3.

Arról nem is beszélve, hogy Sergio Perezt is feltartotta, az időmérője pedig saját elmondása szerint ezek után vált igazi lejtmenetté. „Igen, valóban nehéz időmérő volt. Éjszaka változtattunk néhány dolgon, de ezeket az FP3 során nem tudtuk megnézni. Elég sok módosítást hajtottunk végre, és rémálom volt vezetni az autót.”

Ami a perezes esetet illeti, Hamilton röviden annyit mondott, hogy próbált kitérni a mexikói útjából, de már nem volt mit tenni. „Igazából minden rosszra fordult, beindult a dominóeffektus a Checóval történtek után. Az autó egyre izgágább lett, egyre gyakrabban jött a túlkormányzás. Borzalmas volt. Nyilván nagyon frusztráló ez, de nincs mit tenni.”

Hogy a versenyen mire lehet esélye, az jó kérdés. Toto Wolff csapatfőnök szerint talán túljuthat az előtte lévőkön és csatlakozhat az élen álló csoporthoz, de Hamilton saját elmondása alapján talán még a pontszerzés is nehéz lesz.

„Ezzel igazából vége is a hétvégének, jöhet a következő. Vélhetően még az is gondot fog okozni, hogy bejussak a top 10-be” – tette még hozzá a hétszeres bajnok, akinek még attól is tartania kell, hogy hátrasorolják Perez feltartása miatt.

