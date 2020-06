Hamilton sokáig nem tudta abbahagyni az önkínzást

Lewis Hamilton 2007-ben, 22 évesen újoncként is világbajnok lehetett volna, ha nem hibázik a Kínai Nagydíjon a bokszutca bejáratánál. Futamgyőzelme esetén Kimi Raikkonen kiváló formája sem lehetett volna elég a Ferrarinak a világbajnoki cím megszerzéséhez.

Hamilton az HPE Discover 2020 eseményen beszélt arról, hogy megtanulta, hogyan ne büntesse magát még jobban a hibái esetén, de azt elismerte, hogy 2007, Kína még „mai napig összehúzza a gyomromat” – számolt be a The Race.

„Sok dolognak meg kell, hogy történjen, és az a pillanat is nagyban hozzájárult a karakter-fejlődésemhez” – mondta Hamilton. „Amikor fiatalabb voltam, nagyon, nagyon kemény voltam saját magammal szemben, ha hibáztam.”

The car of Lewis Hamilton, McLaren Mercedes MP4/22 after he retired from the race

Fotó készítője: Sutton Images