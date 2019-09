Hamilton sírva nevetett Verstappen rosberges nyilatkozatán

Lewis Hamilton és Nico Rosberg éveken át nagyon jó kapcsolatot ápolt egymással, majd amikor csapattársak lettek a Forma-1-ben a Mercedesnél, szép lassan eltávolodtak. A végén ez már inkább volt ellenséges, mint jó csapattársi kapcsolat, ami nyilván a Mercedes számára sem volt ideális a két pilóta miatt.

A korábbi hírek szerint volt egy pont, amikor Hamilton el akarta hagyni a Mercedest, mert úgy érezte, hogy kivételeznek Rosberggel, de Niki Lauda meggyőzte őt és állítólag fizetésemelést is kapott. A német csapattárs 2016-ban mindent annak rendelt alá, hogy megnyerje a bajnokságot, ami sikerült is neki, és nemrég elárulta, hogy többek között a sisakjával is trükközött a Hamilton elleni harcban.

A visszavágó elmaradt, mivel Rosberg visszavonult és azóta a két versenyző egyáltalán nem beszél egymással, de még csak interjú formájában sem, hiába dolgozik a német világbajnok két televíziós társaságnak – RTL, Sky Sports. Rosberg, aki a YouTube-on egy vlogcsatornát üzemeltet, melyen belül néhol kritikus hangnemet üt meg, legutóbb Max Verstappen kapcsán tette ezt meg, akit felelősnek nevezett a Belga Nagydíjon történtekért, amire a holland igen sértődötten reagált és keményen kiosztotta a korábbi versenytársát, mondván, hogy ő lett az új Villeneuve.

Hamilton először az Instagramján keresztül reagált erre, maximálisan támogatván Verstappen szavait, majd a sajtó előtt is beszélt erről Monzában: „Szerintem Max megjegyzése nagyon vicces volt. Úgy gondolom, ő általában egy nagyon humoros srác, ezért, amikor ezt megláttam, sírva nevettem.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Fotó készítője: Paolo Belletti

„Érdekes, mert nyilvánvalóan tudjuk, milyen érzés ez és az összes versenyző itt volt, valamint tudjuk, hogy milyen, amikor a közönség kritizál, olyan emberek, akik nincsenek ebben benne. A másik helyzet pedig az, amikor a versenyzők már visszavonulnak, és hirtelen kritikussá válnak, szóval ez egy érdekes dinamika. Sajnos ezzel ezek a versenyzők nem válnak relevánssá, amikor visszavonulnak és végső soron más embereken akarnak visszakapaszkodni. Azt hiszem, ez is a sport útja.”

Rosberg a Sky kérdésére azt mondta, nem tartja magát az „új Villeneuve-nek”, mivel szerinte a kanadai-francia világbajnok minden hétvégén kemény kritikákat fogalmaz meg a versenyzőkkel szemben, ami tőle távol áll, miközben azt sem értette, hogy Max miért nyomta olyan keményen az Eau Rouge-on felfelé, noha az autója már erősen sérült volt az első felfüggesztés területén, ami akkor azon a ponton végleg meg is adta magát.”

