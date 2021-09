Hamilton: „Senki sem erre számít egy világbajnoktól"

George Russell volt az első, aki megpróbálkozott a száraz pályás gumikkal és a végén ez ki is fizetődött a számára, hiszen Lewis Hamilton jövő évi csapattársa a harmadik helyre kvalifikálta magát. A Mercedesek is megpróbáltak gyorsan reagálni a változó körülményekre, de Hamilton a bokszutcában összetörte az autója elejét, amely elindította a dominót.

Nem csak a szárnycsere hátráltatta a Mercedes gyorsaságát, hanem az is, hogy időközben Valtteri Bottas is megérkezett a hétszeres világbajnok mögé, így Hamiltont félre tolva először Bottas autójával foglalkoztak. A címvédő az autó hátuljával is érintette a falat, így egyelőre nem tudni, hogy ez is befolyásolta-e abban, hogy a végén nem tudott javítani. Mindenesetre a visszajátszások alapján az utolsó körben is megcsúszott, amely teljes kudarchoz vezetett.

Hamilton a Q3-ban talán a gumik tapadásának hiánya miatt is hibázott, valamint az sem segítette a dolgát, hogy kevés ideje volt felmelegítenie az abroncsokat, köszönhetően az incidensnek. A címvédő úgy gondolja, hogy ennek ellenére megnyerheti a futamot, de nem lesz könnyű dolga és az autót is még meg kell javítani a Mercedes szerelőinek a holnapi futamra.

„Ez az én hibám volt teljesen, eléggé csalódott vagyok most magam miatt. Szeretnék elnézést kérni az egész csapattól, senki sem erre számít egy világbajnoktól. De igen, most ez van. Holnap megpróbálom a legjobbamat nyújtani. Nagyon rosszak voltak a tapadási viszonyok, folyamatosan visszahűlt a gumi, szóval nem volt egyszerű. Kétszer érintettem a falat, ez nem megszokott tőlem. A srácok előttem gyorsak lesznek holnap, szóval nem lesz könnyű. Remélem holnap az autó jó lesz és sikerül megjavítani. Nagyon rosszul érzem most magam, de megpróbálom ezt pozitívra fordítani és a legjobbamat nyújtani. Viszont van egy brit a pole-ban, úgyhogy gratulálok Landónak” – mondta csalódottan Hamilton.