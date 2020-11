Hamilton: semmi nem garantálja, hogy jövőre is a Forma-1-ben leszek

Lewis Hamilton a 93. futamgyőzelmét szerezte délután Imolában, ami a 72. sikere volt a Mercedes színeiben, a Red Bull balszerencsés hétvégéje miatt pedig már most elhódították a konstruktőri bajnoki címet, sorozatban a hetediket.

A brit pilóta már a következő, Török Nagydíjon megszerezheti a hetedik Forma-1-es világbajnoki címét, mivel 85 pontos előnye van csapattársával, Valtteri Bottasszal szemben.

Hamilton eddig sem sietett az új szerződésével, amely sokak szerint nagyban függ majd Toto Wolff szerepétől is. Az osztrák szakember lehet, hogy más pozícióban marad a Mercedesnél, állítása szerint „már keresi az utódját.”

Amikor szóba jött a futam utáni sajtótájékoztatón Wolff kijelentése, és az, hogy ennek milyen hatása lehet a Mercedes mindennapi életére, Hamilton így válaszolt: „Én sem tudom még, hogy itt leszek-e egyáltalán jövőre, szóval jelenleg ez nem annyira fontos számomra.”

„Hosszú ideje vagyok már itt, és abszolúte megértem, ha kicsit visszább akar vonulni, hogy több időt fordítson a családra, és az ehhez kapcsolódó dolgokra.”

Kövessetek minket Instagramon is!

A Mercedes és Hamilton is úgy nyilatkozott korábban, hogy az új szerződésük már csak puszta formalitás, de a várakozás természetesen felveti a kérdést, hogy tényleg van-e esély arra, hogy felhagy a versenyzéssel.

„Most is remekül érzem magamat, és még mindig fiatal vagyok, még jó sokáig tudnám ezt csinálni, de ti is említették Toto-t, és a Forma-1-en kívüli életét. Itt akarok lenni jövőre is, de erre még nincs garancia. Sok dolog izgat a sporton kívül is, szóval majd az idő eldönti.”

Toto Wolff elmondta, hogy nem számít arra, hogy Hamilton ezt tényleg meglépi, de szerinte hasonló cipőben járnak most ők ketten.

„Szerintem jelenleg mindenkiből az érzelmek beszélnek, mindenki nagyon boldog, de fáradtak is vagyunk. Ugyanez érvényes rám is, hogy megkérdőjelezed önmagad, hogy az összes többi fontos dologra koncentrálsz.”

Wolff már tudja, kinek adná át a kormánykereket.

Ajánlott videó: