Hamilton Schumacher egy újabb rekordját adta át a múltnak Bahreinben

A hétszeres világbajnok mára szinte minden lényeges statisztikai mutatóban beállította vagy már át is vette a vezetést Michael Schumachertől. A brit már a futamgyőzelmek és a pole pozíciók számában is 100 fölött jár, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt.

Bahreinben ugyan most nem sikerült egyiket sem gyarapítania, de azért egy újabb rekord így is sikerült neki, ehhez pedig elég volt az is, hogy a harmadik helyen intette őt le a kockás zászló.

Még több F1 hír: Leclerc ennyit talán még sosem nézett tükörbe egy perc alatt – remek felvétel Bahreinből (videó)

Ezzel a dobogóval ugyanis már egymást követő 16 szezonban sikerült neki legalább egyszer a legjobb háromban végeznie, ezzel pedig túlszárnyalta Schumachert, akinek ez 15 szezonon keresztül jött össze 1992 és 2006 között.

Arról pedig nem is beszélve, hogy a 2022-es szezonnyitó Hamilton 250. olyan futama volt, ahol pontot szerzett, ami egy elképesztően magas szám, hiszen a legtöbb versenyző el sem jut ennyi futamig, nemhogy pontot is szerezzen ennyiszer.

A bahreini dobogó összességében egyébként a brit pilóta 183. top 3-as eredménye volt. Ha pedig jól fog számára alakulni a mostani év, akkor még további rekordokat adhat át a múltnak. Amennyiben sikerül legalább egy versenyt nyernie, akkor megelőzi Schumachert, akinek egymást követő 15 szezonban sikerült minimum egyszer az első helyen pezsgőznie.

Hamiltonnál ez is 16-ra ugrana fel. A soron következő dzsiddai viadalon pedig már automatikusan eléri a 180 futamot egyetlen istálló, jelen esetben a Mercedes színeiben, ami szintén új csúcs lesz.

Számára a legfontosabb vélhetően azonban az a rekord, amely már majdnem tavaly is meglett neki, vagyis a nyolcadik világbajnoki cím, amivel már tényleg minden téren letaszítaná a trónról a legendás német pilótát.

Egyelőre nem tűnik úgy, hogy a Mercedes elég erős ehhez, de persze még csak az első versenyen vagyunk túl, és papíron még 22 viadal van hátra, úgyhogy még semmi sem lefutott.

Verstappen most mellélőtt a biztonsági autós újraindításnál?