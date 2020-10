Hamilton reméli, volt főnöke már megbocsátott neki, amiért otthagyta a McLarent

Miután a McLaren utánpótlásprogramján keresztül az alsóbb sorozatokon át 2007-ben a Forma-1-ig jutott, Lewis Hamilton 2008-ban már első vb-címét ünnepelhette. 2012-ben aztán elhagyta a csapatot, hogy a Mercedeshez csatlakozzon, akik 2010-es visszatérésük óta addig mindössze egyetlen futamot tudtak megnyerni.

A döntése azonban helyesnek bizonyult, hisz Hamilton jelenleg hatodik mercedeses és hetedik összetett vb-címe felé hajt. A csapattal 70 versenyt nyert meg, amivel felhúzta magát Michael Schumacher 91 futamgyőzelemmel felállított csúcsa mellé, miközben a távozása óta eltelt nyolc évben a McLaren ötször állt mindössze dobogón, de győzni nem tudott.

Hamilton döntését a McLaren elhagyásáról akkoriban sokan vitatták, és ő is elismerte múlt héten az Eifel Nagydíj előtt, hogy élete egyik legnehezebb döntése volt: „A McLaren és a Mercedes támogatása nélkül sosem jutottam volna el a Forma-1-be, mivel olyan drága minden és az én családomnak nem volt olyan anyagi helyzete, hogy csak szórják a pénzt a karrierembe.”

„Szóval emiatt hűséges voltam hozzájuk, de 2012-ben már arról kellett gondolkodnom, mit tartogat számomra a jövő és minek akarok részese lenni. Egy olyan csapatot akartam, ami lehet, hogy nem volt sikeres, de fejlődött, valami viszonylag újat építeni. Izgalmas kihívásnak tűnt és nem tudtam, mennyi időbe telik majd a győzelmekig eljutni, de hittem abban, hogy el fogunk oda jutni.”

Hamilton elmondta, hogy a párbeszéd, amit Martin Whitmarsh csapatfőnökkel folytatott 2012 őszén arról, hogy távozni szeretne, kifejezetten nehéz volt számára: „Az, hogy felhívjam ezzel a főnökömet, Martint, valószínűleg életem legnehezebb hívása volt.”

„Remélem mostanra már megbocsátott! Szerintem igen, azért talán mára ő is látja, hogy ez volt a helyes döntés. Akkor is úgy gondoltam, hogy ez a helyes döntés és mindig is úgy voltam vele, hogy senki sem mondhatja meg másoknak, mi a helyes nekik. Nem befolyásolhatja senki a döntésemet. Amennyiben elvégzed a kutatást, azt teszel, amit helyesnek látsz és én akkor pontosan azt tettem.”

