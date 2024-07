Hamilton reagált a MotoGP-s csapatvásárlására vonatkozó hírekre

A hét elején keltek szárnyra a pletykák, hogy Hamilton tárgyal az év végéig még a MotoGP-legendát, Marc Marquezt is soraiban tudó Gresini Racing csapatának felvásárlásáról. A Motorsport.com értesülései szerint ebből nem lesz végül semmi, azonban olasz testvérlapunk arról szerzett tudomást, hogy Hamilton több csapatot is megkeresett a bajnokságban.

Hamilton már korábban bevásárolta magát más sportcsapatokba, ő a Denver Broncos NFL-csapat egyik résztulajdonosa, 2022-ben pedig megalapította a Team X44-et az Extreme E-ben. A hétvégi Brit Nagydíj előtt őt is megkérdezték a hírekről:

„Mindig is szerettem a MotoGP-t, érdekel is a sportág növekedési potenciálja, de egyelőre még nem ástam bele magam annyira. Bármi lehetséges azonban. Határozottan érdekelnek a befektetések és a Broncosszal már belekóstoltam a tulajdonosi szerepbe, szóval a következő öt-tíz évben lesz még más is. Meglátjuk.”

Hamilton egész életében MotoGP-rajongó volt, 2019-ben járgányt is cseréltek a sorozat legendájával, Valentino Rossival Valenciában. 2015-ben Hamilton emellett az olasz MV Augusta márkával egy limitált kiadású motor tervezésébe is besegített.

„Persze, hogy érdekes, láttam a híreket. De a sajtóban mondanak mindenfélét, amiből aztán nem lesz semmi. De ha megtörténik, akkor érdekes lesz. Ez is mutatja, hogy növekedőben van a sportág, ez még csak a kezdet” – mondta a bajnokságot vezető Jorge Martin.

„Szerintem az elkövetkező pár év nagyon érdekes lesz a MotoGP számára és reménykedem benne, hogy olyan ikonikus nevek, mint Hamilton, is vesznek csapatokat, mert valami tényleg változóban van és ennek nagyon is örülök.”

Marquez ehhez annyit tett: „Szerintem igaz, sosem lehet tudni, de jó ez a sportnak. De ha nem is lesz belőle semmi, akkor is jó a sportnak, mert a MotoGP-ről több embernek kellene beszélnie. Meglátjuk. Talán én is veszek egy F1-es csapatot. Bár nincs erre pénzem.”