Hamilton reagált a bahreini foglyok által neki küldött levelekre

Még hétfőn történt, hogy Ali Alhajee, egy bahreini fogoly levelet írt Hamiltonnak, elmagyarázva, hogy a Mercedes versenyzője miként próbált változásokat megindítani. Alhajee elmondta, hogy bizonyos politikai foglyok a bahreini Jau börtönben korábban bojkottálták az F1-es futamok nézését.

Ennek az volt az oka, hogy úgy látták, a sportág igyekszik tisztára mosni a rezsimet a futamai révén. Ezzel kapcsolatban egyébként tavaly Szaúd-Arábia is rengeteg kritikát kapott, mivel náluk is erősen kérdésesek az emberi jogok.

Ugyanakkor azóta sokat változott a meglátásuk, mivel Hamilton többször is kiállt az emberi jogok mellett, és több politikai foglyot is támogatott, akik leveleket írtak neki. A mercedeses emellett egy 12 éves fiútól is kapott egy rajzot, kinek édesapja jelenleg is halálsoron van.

Alhajee egyébként azt állítja, hogy vallatása során kínozták őt, és azért ítélték el tíz évre, mert békés tüntetéseket szervezett Bahrein fővárosában. „Szabad ember vagyok a bilincsek és a börtönfalak ellenére is. Ezek a falak nem akadályoztak meg engem abban, hogy felfedjem az emberi jogokkal kapcsolatos bántalmazásokat.”

A jogtalanul elítéltek tehát felnéznek Hamiltonra, akit nemcsak világbajnok sportolónak tekintenek, de olyasvalakinek is, aki igyekszik megvédeni emberi jogaikat. Emellett a Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) részéről Sayed Ahmed Alwadaei is írt Hamiltonnak egy hivatalos levelet.

Ebben arra kéri a Mercedes pilótáját, hogy a hivatalos kapcsolatai révén hozzon össze egy találkozót Dr. Abduljalil AlSingace-val, egy 60 éves politika fogollyal, akit 2011 óta törvénytelenül tartanak börtönben, és akinek élete veszélyben van.

Hamilton a következőképpen reagált a helyzetre: „Sohasem gondoltam volna, hogy ilyen hatással lehetek emberekre, főleg ilyen helyzetekben, mivel néhányuknak elképesztő története van, és egy nehéz rendszerrel szemben próbálják felvenni a harcot.”

„A háttérben próbálok komoly beszélgetéseket folytatni, hogy javítani lehessen a rendszeren azok számára, akik jelenleg is börtönben vannak. Vékony jégen kell táncolni, kockázatos, kihívásokkal teli és nehéz kapcsolatokról van itt szó. Számomra azonban az a fontos, hogy egy jobb jövőt hozhassak létre” – írta Hamilton válaszként.

Hogy ezek után mit lép majd, és hogyan próbálja esetleg segíteni az érintettek helyzetét, az még kérdéses, hiszen most elsősorban az F1-es szezon első futamára koncentrál, ahol bizony rendesen fel van adva a lecke a Mercedesnek.

