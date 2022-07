Hamilton: örülök a 4. helynek, de a többiek egy másik ligában vannak

A csillagos csapat kisebb fejlesztésekkel készült Paul Ricard-ra, és az utóbbi versenyek javuló tendenciáján felbuzdulva úgy érezték, egészen jó esélyeik lehetnek egy erős eredményre ezen a hétvégén.

Már azonban a pénteki napon úgy nyilatkozott Hamilton is, hogy valamiért mégis nagyobb hátrányban vannak, mint az előzetesen remélték, és most az időmérő után is ráerősített erre, mert hiába érezte jónak a köreit, azok mégis messze voltak a Ferrariktól és Red Bulloktól.

A nyilatkozata során is erre kettősségre hívta fel a figyelmet. „Összességében jónak éreztem mindent. Igazán elégedett voltam a körömmel, szépen összeraktam, csak hiányzott egy másodperc. Valamilyen okból sokkal messzebb vagyunk most. A két élcsapat pedig a saját ligájában játszik.”

„Figyelembe véve azonban, hogy kihagytam az első edzést, ami egyértelműen hátrányt jelent, örülök az elért fejlődésnek, a gyárban pedig mindenki ugyanolyan keményen dolgozik, hogy előre tudjunk lépni. A mai nap elején még egy lépést tettünk hátra, de az időmérőre sikerült dobbantani.”

Hamilton azt is elmondta, hogy elsősorban az egyenesekben veszítenek rengeteg időt a többiekhez képest, akik valahogy ennek ellenére a kanyarokban is gyorsak tudnak lenni. „Az utolsó köröm első szektora ugyanolyan jó volt, mint azoké a srácoké. Aztán viszont ott vannak az egyenesek, ahol rengeteget bukunk.”

„Nem tudom a pontos időket, de legalább fél másodperc lehet, ráadásul az utolsó kanyarokban is nyernek. Olyan, mintha kisebb légellenállásuk lenne, miközben a kanyarokban ennek ellenére is nagyobb a leszorítóerejük.”

Ami a Mercedes fejlesztéseit illeti, azok szerinte nem olyan jelentősek. „Amikor azt mondtuk, új elemmel készültünk, akkor itt a legkisebb dolgokra kell gondolni. Talán fél tizedet vagy egy tizedet hozhat, ha tökéletesen működik.”

Végül a hétszeres bajnok felhívta a figyelmet a szomorú valóságra. „Úgy jöttem ide, hogy azt gondoltam, ha korábban három-négy tized hiányzott, akkor itt kettő-három fog. Most viszont egy másodpercnél is komolyabb volt a hátrány. Amikor ezt csökkentettük kilenc tizedre, én elégedett voltam a körömmel és a teljesítménnyel.”

