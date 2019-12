Hamilton örül, hogy vége a "pole-aszálynak"

Lewis Hamilton pole pozíciója a Yas Marina pályán volt számára az első az utóbbi kilenc futamon, utoljára Németországban tudott az élen végezni – amihez a Ferrari műszaki gondjai is kellettek.

A Mercedes pilótája így öt megnyert időmérő edzéssel zárja az évet, ugyanannyival, mint csapattársa, Valtteri Bottas, és ezzel karrierje alatt összesen 88 első rajtkockát szedett össze. A pole-t így kommentálta:

„Hosszabbnak tűnt, mint a Német Nagydíj előtt. És hogy őszinte legyek, azt a pole-t nem is igazán értem, hogy sikerült megszereznem.Nagyon kemény volt, mert mikor visszajöttünk a szünetről, mindenki remek munkát végzett, elég szoros küzdelem lett hirtelen.”

„Nem hiszem, hogy olyan szörnyű kvalifikációim lettek volna, csak nem a megszokottak. De jó érzés tudni, hogy van értelme a beleölt munkának. Ez a 88. pole, nagyon fura, ugyanolyan érzés, mint az első, nem értem, miért. Talán azért, mert ennyit kellett várnom rá.”

A Ferrari jelentős, és sokat vitatott formajavulása a nyári szünet óta az elsődleges oka a Mercedes teljesítménybeli visszaesésének, de a Red Bull is visszatért az élen zajló csatába. Mikor riporterünk arról kérdezte, ez aggasztja-e, Hamilton így válaszolt:

„Nem, egész évben nyugodt voltam. Pontosan tudom, hogy nem nyerhetek meg mindent, és roppant szerencsés is vagyok amellett, hogy viszonylag jó munkát végeztem az évek alatt.”

„Szerintem a lényeg az, hogy megértsem az autót, hogy hogy tudom belőle a legtöbbet kihozni, hogy ne erőltessem túl, hogy ne lazázzam el a dolgot, szóval a megfelelő egyensúlyt kellett megtalálnom.”

„Austinban tudtuk utoljára az első sorba kvalifikálni magunkat Valtteri révén, én nem voltam ott. Eléggé frusztráló, amikor ezek kimaradnak, Japánban is ugyanez volt.”

„De az utolsó két versenyen sokat kisérleteztem a vezetési stílusommal, hátha tudok valahogy még többet kicsikarni magamból. Szerintem közelebb vagyok a megoldáshoz, ha nem is 100%-ig, de a most tanultakat már bele tudom építeni a következő évbe.”

Hamilton még a pénteki gyakorlások után beszélt arról, hogy ezek a kísérletek kissé kiszámíthatatlanná tették az autó mozgását, és el is ismerte, hogy szombaton ez meg is nehezítette a dolgát:

„Az időmérők nem voltak számomra az év fénypontjai, és ezzel volt problémánk idén. A tegnapi nap is kicsit nehéz volt, össze kellett kapnom magamat a kvalifikácóra.”

„A legjobb érzés, amikor bejutsz a Q3-ba, és két jó kört is össze tudsz húzni. Nekem ma már az első is különösen jól sikerült, a második pedig még ehhez képest is jó volt.”