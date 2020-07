Hamilton örömmel látja, hogy ilyen jól teljesít a McLaren

A McLaren sokat veszített a motorváltással, de Ron Dennis szentül hitt abban, hogy a Hondával újra ott lesznek a csúcson. A Mercedes erőforrásait cserélték le, amivel megkezdődött a második ciklus a japánokkal.

A kapcsolat egyáltalán nem működött, jól bizonyítja ezt, hogy külön-külön mindkét márka remekül teljesít. A Honda a Toro Rossónál azonnal feljebb tudott lépni, és a Red Bullnál egy olyan motort biztosít, amivel már több futamot és időmérőket nyertek.

A McLaren hamarosan újra motorpartnert vált, és 2021-től visszatérnek a Mercedeshez, de ez nem lesz könnyű, mivel a koronavírus miatt befagyasztották a kasztnikat, így a 2020-as gépbe kell beépíteni az aggregátot. Nem könnyű, hiszen az autó a Renault motorja köré épült, így lehetnek gondok.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

Azt azonban nagyon jó látni, hogy a McLaren a papíron gyengébb Renault motorral is egészen kiváló eredményeket képes elérni. Lewis Hamilton is örül ennek, aki a pályafutását a Bruce McLaren által alapított csapatnál kezdte, és ott is lett először világbajnok.

„Nagyszerű látni, hogy a McLaren ilyen jól működik. Nagyon jó ezt látni.” - mondta Hamilton, aki a Racing Pointot is nagyon erősnek látja, és boldogan figyeli a fiatal pilóták teljesítményét, akik ezekkel az autókkal remek eredményeket érnek el.

„Amikor beszélgetek ezekkel a versenyzőkkel, azt mondom nekik, hogy ők jelentik a jövőt ennek a sportnak, míg én addig próbálok itt maradni, ameddig csak tudok, de ők lesznek azok, akik továbbviszik a mindezt, és igazán vezetni fogják a sportot.”

„A jövő ragyogó csillagai, és együtt nagyszerű példát kell mutatnunk a világ számára, akik figyelnek bennünket. Különösen az igazságtalanság és az egyenlőtlenség elleni küzdelem terén, ami egy létező dolog a világunkban, erről próbálok beszélni a srácokkal.” - nyilatkozta Hamilton, hozzátéve, hogy nem fogja feladni a küzdelmet.”

