Hamilton órája ketyeg, kérdés, lesz-e még esélye vb-címet nyerni

Vészesen közeleg a Forma-1 2022-es szezonja, ám az autóbemutatók közepette még mindig forró témának számít a tavalyi szezonzáró Abu Dhabi Nagydíj. Mint ismert, Max Verstappen úgy szerezte meg pályafutása első vb-címét, hogy Lewis Hamilton gyakorlatilag végig az élen haladt, ám a hajrában egy biztonsági autós fázis miatt lehetősége nyílt a hollandnak az utolsó körben megelőznie a régebbi gumikon köröző britet, ami végül össze is jött neki.

Hamilton ezt követően hosszú hetekre elvonult a nyilvánosság elől, közösségi oldalaira sem posztolt semmit, ahogy médiumoknak sem nyilatkozott a sorsdöntő versennyel kapcsolatban. Az elmúlt napokban aztán megtörte a hallgatást és az is kiderült, hogy ott lesz a Mercedes pénteki autóbemutatóján, így pedig folytatja pályafutását és megkíséreli megszerezni a nyolcadik bajnoki címet.

„Lewis amiatt lehetett a legcsalódottabb, hogy maximum egy-két év van hátra a pályafutásából és ki tudja lesz-e még ekkora lehetősége a bajnoki cím megszerzésére“ - mondta Jack Plooij a Motorsportnak. „Komolyan át kellett gondolnia, hogy folytassa-e a versenyzést, vagy sem“ - tette hozzá a holland újságíró.

„Azt hiszem, most már évről évre fel fogja tenni magának ezt a kérdést. Ezzel együtt meggyőződésem, hogy a következő szezonokban is meg akarja majd dönteni Schumacher rekordját. Ez viszont nem biztos, hogy azonnal megtörténik, hiszen az is lehet, a Mercedesnél nem találják el az új autó fejlesztését. Bár őket ismerve ez nem nagyon fordulhat elő.“

A Mercedes korábban azt is belengette, ha a vitatott döntést hozó Michael Masit nem távolítják el a posztjáról, akkor kiszállnak a Forma-1-ből, de Plooij szerint erre nem igazán van reális esély és nem is hiszi, hogy ez meg fog történni.

„Hihetetlenül sikeresek voltak az elmúlt időszakban, remekül építették fel a márkát a Forma-1-ben, furcsa lenne, ha ezek után hirtelen kiszállnának a sorozatból. Ez egy ekkora brand esetében a lehető legrosszabb pillanat lenne a roló lehúzásának. Egy ilyen futam eredménye miatt nem hiszem, hogy így tennének.“

Az FIA hétfőn tájékoztatta a csapatokat a vizsgálatról, amit az Abu Dhabiban történtekről készítettek, de ezt egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Hivatalos döntés március 18-ig biztosan nem várható, ekkor lesz ugyanis a Motorsport Világtanács, ahol jóvá hagyhatják a vizsgálatot.

