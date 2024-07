Hamilton olyan volt, mint egy vérszagot fogó cápa – Webber

A hétszeres bajnok 104. F1-es győzelmének örülhetett múlt vasárnap a Silverstone-ba kilátogató közönség, miután Hamilton remekül érzett rá a változó körülményekre, és az utolsó etapon életben tudta tartani a lágy abroncsait, így Max Verstappen végül nem tudta őt támadni a leintés előtt.

„Vadállat üzemmódba kapcsolt hazai pályán” – mondta Webber a Channel 4-nak. „Szerintem az első etap vége volt az, amikor a közeledő esőről beszéltek... Akkor már kezdte érezni a vérszagot. Olyan volt, mint egy cápa az óceánban.”

„Tudta, hogy nagy lehetőség áll előtte. Nyomást fogok helyezni mindenkire körülöttem. Rengeteg tapasztalatom van, és csodálatos sikereket arattam itt a múltban. Aztán nyakon csípte a futamot, és a kulcsfontosságú döntéseknél ő irányította a csapatot. Ezt akarom, ekkor akarom, és meg fogom csinálni.”

„Nagy Lewis-rajongó vagyok. Tudom, hogy azt mondtam, nincsen messze a nagy eredményektől, de megkérdőjeleztem a motivációját. Ha viszont csak egy pillanatnyi esély is adódik, akkor jobb, ha mindenki hátralép” – mondta az ausztrál.

Webber szerint ráadásul Hamilton futam utáni ünneplése és könnyei is jól jelzik, mennyire akarta ezt az újabb sikert. „Egy hozzá hasonló kaliberű ember számára hatalmas ez a győzelem. A trófeagyűjteménye persze óriási, 100-nál is több győzelme van, de továbbra is megvan benne az a paranoiás tökéletesség, azok az apró kételyek, melyekről az olyan sportolók beszélnek, mint Rafael Nadal. Felteszik maguknak a kérdést, hogy »képes vagyok még rá«?”

„A léc már amúgy is annyira magasan van, hogy amikor belelendül, oda kell figyelni. Ez élete egyik legnagyobb pillanata. Lehet, hogy ez lesz az utolsó győzelme, de miután kialudtak a lámpák, mindent beleadott és elvégezte a munkát.”

De miért zárult végül Hamilton győzelmével a Brit Nagydíj? Erre próbáltuk keresni a válaszokat.