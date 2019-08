Hamilton: „Okos döntés volt Bottas megtartása, akivel szívesen ülök egy asztalnál”

A Mercedes a csütörtöki médianapon jelentette be, hogy Valtteri Bottas jövőre is a versenyzőjük marad, addig Esteban Ocon a gyári Renault-hoz szerződik. Ezzel mindkét versenyző helyet kapott a 2020-as rajtrácson, és Lewis Hamiltonis boldog, mivel szerinte a németek okos döntést hoztak, amikor a finnt választották.

„Szerintem a folytonosság mindig nagyszerű dolog. Egy ideális környezetben dolgozunk, ami mindkettőnk számára jó. És ez már a negyedik ilyen év lesz. Nagyon jó a kapcsolatunk egymással, miközben az folyamatosan javult, és jelenleg is ez a helyzet. Okos döntés volt a csapat részéről, hogy megtartották, és nagyon várom vele a közös munkát a folytatásban. Örülök annak, hogy vele dolgozhatok együtt, és jól megvagyunk, akárcsak a pályán.”

„Őszintén szólva nem hiszem, hogy könnyű lesz az idény második fele. Az előnyöm ellenére sem gondolom ezt, és soha nem így érkezem meg egy versenyhétvégére, fejemben a különbséggel. Mindig próbálok fejlődni, és ez a szünet alatt sem volt másképp, de büszke vagyok arra, amit elértem és elértünk, mert mindenki nagyon keményen dolgozott, ugyanakkor még mindig vannak olyan elemek, amiken javíthatunk, és olyanok is, amiken én is. Nagyon sok időt töltöttem el azzal, hogy ezen gondolkoztam, min és miképpen tudok még fejlődni. Először is magamra koncentrálok, de természetesen csapatként is fejlődhetünk. Jó, hogy még mindig vannak javítandó dolgok, és még mindig dolgozni kell.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Fotó készítője: Mark Sutton / Sutton Images

„Ami pedig engem illet, nem hiszem, hogy aggódnom kellene a helyem miatt, mert még mindig van egy érvényes szerződésem. Szóval ez nem olyasmi, amin gondolkozom. Nagyon együtt érző vagyok azokkal a srácokkal, akik más helyzetben vannak, de tudom, hogy milyen ez, mert a múltban nekem is kellett pár alkalommal tárgyalnom, és mindig ki kellett találnom, hogy mit fogok csinálni. Természetesen voltak olyan idők, amikor nem teljesítettem nagyon jól, és azt gondoltam, hogy el fogom veszíteni a helyemet, de nyilvánvalóan nagyon szerencsés és hálás vagyok, hogy folytathatom ezt a hihetetlen utazást a Mercedesszel és egy bizonyos ponton majd újra tárgyalni fogok velük, csak ehhez jó munkát is kell végeznem.”

„A csapattársam remek alapot jelent számomra a fejlődéshez. Valtteri tényleg egy remek srác, akivel mindig tiszteletben tartottuk egymást, ami nagyon fontos. És ez nem igazán gyakori dolog itt, különösen, ha olyan versenyképesek vagytok, mint mi. Ilyenkor felkelsz, és azt érzed, hogy le akarod győzni a másikat, ami természetesen itt is megvan, de emberként nézünk egymásra, és a belőle áradó energia nagyon kedves.”

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, and George Russell, Williams Racing Fotó készítője: Andy Hone / LAT Images

„Amikor belépünk az autóba, igyekszünk a lehető legjobb munkát végezni, de ugyanannak a csapatnak dolgozunk, és mindent megpróbálunk úgy tenni, hogy az pozitív legyen. Közben önkritikusak is vagyunk, ami ugyancsak nagyon fontos, pláne ilyen hosszú idő után. Szóval én tényleg egy nagyon erős, gyors és félelmetes pilótának tartom őt, aki folytatja a fejlődését. Minél több év van mögötte, annál jobb lesz és örülök, hogy még legalább egy évig itt lesz.”

Nico Rosberg egy teljesen más csapattárs volt, aki 2016-ban legyőzte a csapatársát. Akkora a két pilóta között már nagyon rossz volt a viszony, különösen Hamilton részéről, aki sokak szerint kerüli a németet.

„Egy egyszerű példát tudok mondani arra, hogy milyen fontos egy ideális csapattárs. Képzeld csak el, hogy van valaki, aki melletted ül az asztalodnál, de te nem akarsz ott lenni vele. És akkor kapsz valakit, akivel igazán jó barátok vagytok, és jó közös dolgaitok vannak, de közben mindketten heves versenytársak is vagytok. Ez mindenkire hatással van a csapatnál, és nagyszerű érzés. Mindezt viszonozni is kell. Nagyszerű környezetünk van itt, és ez kulcsfontosságú a jó szerepléshez. Mindig is ezt akarta Toto, és azt hiszem, a Mercedes is. Remélhetőleg a lehető legjobban képviseljük ezt a márkát. Soha nem lesz tökéletes, de jelenleg nagyon jól működik.”

