Hamilton odaszúrt a Red Bullnak: „nem a Pirelli a hibás”

Lance Stroll és Max Verstappen is bal hátsó defekttel esett ki a 2021-es Azeri Nagydíjról, ezt követően pedig alapos vizsgálatot indított a Pirelli, hogy kiderítse a meghibásodások okát. A kedd este közzétett eredményeik szerint nem törmelék vagy gyártásból eredő hiba okozta a defekteket, hanem a gumik működtetési körülményei.”

Az FIA gyorsan ki is adott egy technikai direktívát, amelyben részletezték, hogyan fogják a gumikat ellenőrizni a most hétvégi Francia Nagydíjtól, amely a csapatok több trükkjét is ellehetetlenítheti.

A Pirelli vizsgálatát követően a Red Bull és az Aston Martin is kiadott egy-egy közleményt, amelyben kijelentették, hogy ők végig megfeleltek a Pirelli előírásainak, ugyanakkor Lewis Hamilton is azt gyanítja, hogy a defekteket saját maguknak okozták azzal, hogy trükköztek a nyomással.

„Ahogy ti is tudjátok, mindig, amikor van egy defekt, mindig megnövelik a nyomást a gumikban, ami szerintem beszédes” – nyilatkozta a Mercedes pilótája a Francia Nagydíjat megelőző csütörtöki sajtótájékoztatón.

„Az esetek többségében a gumikat nem azon a nyomáson használják, mint amekkorát előírnak. A gumikkal egyébként semmi probléma nincs. Szerintem jó munkát végzetek idén a gumikkal, robusztusabbak, mint korábban, szóval szerintem ebben az esetben nem a Pirelli volt a hibás.”

Hamilton üdvözölte a technikai direktívával bevezetett szigorúbb ellenőrzéseket is, de elmondása szerint meglepte, hogy egyáltalán szükség volt egy ilyen dokumentumra ahhoz, hogy betartassák a szabályokat a csapatokkal, valamint az FIA-nak is odaszúrt.

„A legfontosabb továbbra is a biztonság. Nekem és a csapatomnak is világosak voltak azok a szabályok és útmutatások, amelyek mentén dolgoznunk kell. Kicsit meglepett, hogy az FIA-nak tisztáznia kellett ezeket, aztán persze ezt mindenki úgy értelmezi, ahogyan akarja.”

„Örülök, hogy elismerték ennek szükségességét, de most az a legfontosabb, hogy hogyan fogják ezeket betartatni, mert eddig nem ellenőrizték megfelelően azt, hogyan használták a gumikat, milyen nyomással, milyen hőmérsékleten, ennél jobb munkát kell végezniük.”

„Jó, hogy kiadták ezt a direktívát, de itt az ideje cselekedni is. Az kell, hogy valóban kövessék a megadottakat, és biztosítsák, hogy mindenki megfelelően betartja azokat.”