Hamilton: Ő az én hősöm!

A hétszeres világbajnok és immár százszoros futamgyőztes Lewis Hamilton számára nem teltek gondtalanul a gyerekként töltött évek. Szülei két éves korában elváltak, ezt követően édesanyjával és két féltestvérével élt.

A kis Lewis azonban édesapjával, Anthonyval is tartotta a kapcsolatot, aki nevelése mellett fia versenyzői karrierjének beindításával is foglalkozott. Hamilton ma is emlékszik azokra az alkalmakra, amikor apjával közösen néztek F1-es versenyeket.

„A hétvégéket apámnál töltöttem, aki Hatfieldben élt egy egyszobás lakásban. Emlékszem, a kanapén aludtam, mert az ágy nem volt elég nagy kettőnknek” – idézi a Mercedes versenyzőjét a Motorsport-Total.com. „Miközben a futamokat néztük, szendvicset vagy tésztalevest ettünk.”

A 36 éves brit még arra is emlékszik, hogy kezdődött az autók iránti, egész életre szóló szerelme.

„A szomszédunknak volt egy távirányítós autója, amit gyakran próbálgatott az utcán. Egyszer aztán megengedte, hogy kipróbáljam. Négy-öt éves lehettem, ez volt az első alkalom, hogy távirányítós autót irányítottam.”

„Az autókat azonban már ezelőtt imádtam. Apám teljesen odáig volt az autójáért, én pedig szerettem nézni, ahogy sebességbe teszi, és minden egyebet. Ő az én hősöm” – mondta Hamilton.

