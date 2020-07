Hamilton nyerte a Magyar Nagydíj időmérőjét Bottas és Stroll előtt

A Stájer Nagydíjjal ellentétben a Magyar Nagydíjon mindhárom szabadedzést meg tudták tartani. Noha nagy volt az esély arra, hogy leszakadhat az ég az FP3 ideje alatt, végül száraz maradt a pálya, és a mezőny végig kint tudott lenni.

Ez pedig sok mért időt hozott, és nem feltétlen azt a végeredményt kaptuk, mint amire számíthattunk volna. A Mercedes maradt az élen, de Bottas vezetésével és az előnyük jelentősen csökkent. Az óvás alá került Racing Point került közel hozzájuk, ami adott egy érdekes ízt a folytatásnak.

A Ferrarinál Leclerc volt, aki sokat adott a csapattársának, mint tette azt házon belül Pérez és Verstappen. Ez figyelmeztető is lehetett a csapattársak számára a folytatást illetően, hiszen a Hungaroringen nehéz az előzés.

Az időmérő edzésen is száraz maradt az idő, ami azt jelenthette, hogy minden autót a maximumon járathattak és nem volt helye magyarázkodásnak. A legnagyobb meglepetés talán nem is a Ferrari előrelépése volt a kvalifikáció előtt, hanem az, hogy a Red Bull az éjszakai műszak ellenére is 0.6 másodperccel ment lassabb kört a Mercedeshez képest.

Q1

Noha az ég nem szakadt le a Q1-ben, bőven voltak meglepetések. A pálya sokat gyorsult a végére. A Williams például mindkét autójával bejutott a Q2-be, amire rég volt példa. Russelll parádés kört rakott össze, és sokkal gyorsabb volt Latifinél, aki majdnem kiesett. Ezelőtt a 2018-as Olasz Nagydíjon voltak ott a két autójukkal a Q2-ben.

A két Alfa Romeo az utolsó helyeken búcsúzott. A Haas szintén kiesett, akárcsak közöttük Kvjat. Egyikőjük sem lehetett boldog. Ricciardo a 14., Leclerc is csak a 13. helyen ment tovább. Gasly, Albon és Ocon volt előttük. Az AlphaTauri francia pilótája azt mondta a rádión keresztül, hogy nagy motorgondjai vannak. Verstappen már ekkor jobban panaszkodni kezdett az autójára, amivel láthatóan küszködött.

A két legjobb időt a Racing Point rakta össze Pérezzel és Strollal. Hamilton is 0.2 másodpercre volt a mexikóitól, akárcsak a kanadai csapattársa. Sainz és Stroll a negyedik és ötödik helyre vetődött be. Bottas és Verstappen sem tudta megelőzni a McLareneket.

Q2

A Q2-ben Pérez és Stroll kockáztatott a legtöbbet, mivel végig a közepes gumikon volt odakint, hogy azzal a keverékkel rajtolhassanak el vasárnap. A taktikájuk bejött, mert így is továbbmentek a 7. és 8. helyen. A Mercedes is hasonló taktikán volt az első két helyen, míg a Ferrari és a Red Bull már a lágyon javított.

Verstappen magabiztosan ment tovább, addig Albon még csak be sem jutott a Q3-ba. Nagyon nagy volt közöttük a különbség. A McLaren mindkét autóval ott volt, akárcsak a Ferrari, idén először. A nagy hős Gasly pedig 10. lett, hiába küszködött a motorral. A problémát az edzés ideje alatt nem tudták megoldani, így kellett teljesítenie az eseményt.

Ricciardo, Russell, Albon, Ocon és Latifi voltak a kiesők. Az ausztrál és a thai kiesése egyértelmű meglepetés volt. A Williams versenyzője pedig ismét nagyot autózott, kihozta abból a maximumot

Q3

A Q3 a vártnak megfelelően a Mercedesek között dőlt el. Hamilton végül 0.1 másodperccel végzett Bottas előtt. Az utolsó körben csak az utolsó két szektorban javított, de ott a leggyorsabb volt. Bottas ezzel szemben mindhárom szektorban gyorsult, csak nem eleget.

A Racing Pointok soha nem értek el ilyen jó eredményt, mint most. Stroll harmadik lett, közvetlen Pérez előtt, ami meglepetés, mivel a mexikói végig jobb tempót mutatott, de az első körét elvették tőle. Őket követte a két Ferrari, majd a lassabb Red Bull, a két McLaren és Gasly, aki idő nélkül zárta a Q3-at. Sainz nem nyugodhat meg, mert vizsgálat alá helyezték Giovinazzi feltartása miatt, amiért 3 helyes rajtbüntetést kaphat.

Hamilton már 90 rajtelsőségnél jár, amiben szintén egyedülálló. 10 sikerre van a mágikus 100-as határtól. Ezelőtt csak Schumachernek sikerült 7 rajtelsőséget gyűjtenie a Hungaroringen, de most már Hamilton is ott van. Ha holnap nyer, azzal beállítja a német másik nagy rekordját, aki Magny-Cours-ban 8x nyert a pályafutása során. Senki sem nyert még ennyi alkalommal ugyanazon a helyszínen.

