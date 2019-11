Hamilton egy hajszállal nyerte az FP3-at Brazíliában Verstappen előtt

A pénteki nap felemás volt Interlagosban, mivel az FP1 előtt nagyon sokat esett az eső, így a 90 perc legnagyobb részében a csapatok nem használhatták a slick gumikat. A végén ugyan páran kockáztattak, aminek Albon meg is fizette az árát, aki igencsak megtörte a Red Bullt. Verstappen sem állt ettől messze, de a holland még meg tudott állni a fal alatt. A thai újonc a pálya legrosszabb pontján hibázott, és a vizes füvön csak utas volt a gumifalig.

Az FP2 már száraz körülmények között zajlott, mely egyúttal arra is rámutatott, hogy a Ferrari ismét pokolian gyors az egyenesekben. A Red Bull 0.7, a Mercedes 0.8-0.9 másodperccel ment lassabb tempót, ami válasz is volt a Ferraritól a korábbi „gyanúkra”, és úgy tűnt, hogy az FIA technikai direktívái nincsenek hatással az SF90 teljesítményére, csupán valóban arról lehetett szó, hogy az olaszok az Amerikai Nagydíjon több leszorítóerővel mentek, így csökkentették a sebességüket az egyenes részeken.

A versenyzők teljesen száraz körülmények között gurulhattak pályára a 60 perces utolsó szabadedzésen. A zöld jelzéskor 19°C volt a levegő hőmérséklete, míg a pálya hőmérői 29°C-ot mutattak. A versenyzők 15 percet vártak az aktivitással, addig csak installációs köröket és egy-két mért időt láthattunk, Sainz és Kubica részéről.

Az első időmérős etapokat Verstappen húzta be, komoly előnnyel, miközben a csapattársa csak 6. volt. Albon a gumik túlmelegedésére panaszkodott. Hamilton közel 0.4 másodperccel követte a Red Bullt, szorosan mögötte Bottasszal és Leclerc-kel, majd jött Vettel, aki 0.6 másodperccel volt lassabb.

A német mindkét alkalommal a legjobb első szektort futotta, de a másodikban hibázott, így megszakította a köreit. Ekkor Gasly neve mellett szerepelt a legjobb idő a középmezőnyből Hülkenberg és Norris előtt. Kvjat volt még ott a TOP-10-ben a másik Toro Rossóval. Sainz, aki a 15. helyről várhatta a folytatást, és a második 30 percet, közepes gumikon mente az idejét, míg a többiek lágyon voltak kint.

A Ferrarik igen erősen válaszoltak, amikor valamivel 20 perc volt hátra. Leclerc és Vettel szinte ugyanazt az időt futotta meg: 1:08.611-1:08.664. Verstappen ekkor a harmadik helyen hirtelen már több mint 0.4 másodperces hátrányban volt. Ezután érkeztek a Mercedesek. Hamilton nem várt sokat, és a friss lágy abroncsokon át is vette a vezetést egy legjobb második szektorral, de az elsőben és a harmadikban is javított: 1:08.320. 0.291 másodperccel volt gyorsabb Leclerc előtt. Ehhez képest Bottas csak 5. volt a legutóbbi köre után, ami majdnem 1 másodperces hátrányt jelentett számára.

A középmezőnyből először Norris hívta fel magára a figyelmet a gyorsabb körével a 6. helyen, 14 perccel a leintés előtt.: 1:09.585. Többek között Albon is mögötte volt. Räikkönen nagyon kevéssel maradt el az 1:09.619-es idejével, akit 1 percen belül Sainz előzött meg: 1:09.588. Ez csak egy hajszállal volt gyengébb kör, mint a brit újoncé.

Röviddel ezután a két Red Bull egyszerre javított: Verstappen a második helyre ugrott fel, és a hátránya 0.026 másodperc volt Hamiltonhoz képest, addig Albon csak ötödiknek javított, de még Bottas előtt. Max a következő körén ment egy legjobb első szektort, de utána már nem gyorsult, így maradt az eredeti pozíciójában a korábbi idejével.

Végül Hamilton maradt az élen Verstappen és a két Ferrari előtt. A Mercedest és a Red Bullt minimális különbség választotta el egymástól, addig a két Ferrari némileg lépéshátrányba került, de az időmérőn feljebb kapcsoltathatják a motorjukat. Bottasnak is növelnie kell a tétet, mert még Albon is megelőzte, és jelentősen lassabb volt a legjobb időhöz képest.

Sebastian Vettel, Ferrari and Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus of Formula 1 in the Ferrari garage

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images