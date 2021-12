Hamilton nyerte az első szaúdi szabadedzést, de csak 56 ezreddel Verstappen előtt

Egy teljesen új helyszínre érkezett meg a Forma–1 mezőnye, a pálya pedig mindössze néhány nappal ezelőtt készült el, így még minden szempontból zöld területre tévedt a sorozat. A pilóták igyekeztek is tiszteletet mutatni a helyszín felé és viszonylag óvatosan kezdtek.

Az első szabadedzést még napfény mellett kezdődött, a versenyzők pedig egyből ki is hajtottak a bokszból, miután zöldre váltott a lámpa. A különböző csapatok eltérő gumikeverékekkel próbálkoztak, egyesek a keményeket, míg mások rögtön a lágyakat preferálták.

Azt azonban mégsem lehetett mondani, hogy túlságosan óvatos lett volna a kezdés, persze az elején még mindenki vigyázott arra, nehogy egyből a falnak csapja autóját, mert azzal az egész napját elintézhette volna.

Negyedóra elteltével Max Verstappen állt az élen a kemény Pirelliken, mögötte jött Lando Norris, Lewis Hamilton pedig a lágyakon jött fel harmadiknak, ez azonban csak egy pillanatkép volt. Az aszfaltcsík takarítása ugyanis folyamatosan zajlott, így mindenki körről körre gyorsult.

A legjobban azonban Verstappen kezdett a Red Bull-lal, a bajnoki éllovas elég magabiztosnak tűnt az RB16B volánja mögött, és ahogy teltek a percek, ő úgy futott egyre gyorsabb köröket, mindezt pedig továbbra is a legkeményebb abroncsokon tette.

Hogy kinek fog kedvezni a Corniche-pálya, azt még nem lehet megmondani, sokan előzetesen a Mercedest tartották egyértelmű esélyesnek a sok padlógázas szakasz miatt, de természetesen a nagy riválist sem lehet leírni.

Az edzés felénél továbbra is Verstappen állt az első helyen, ideje 1:30,014 volt. Mögötte jött a két Mercedes, majd Norris és Charles Leclerc. Egy idő után egyébként szinte a teljes mezőny már a lágyakon száguldott, de a Red Bull-os továbbra is a keményen tartotta magát az élen.

Kicsivel később végül Valtteri Bottasnak sikerült megtörnie Verstappen „egyeduralmát”, de csak minimális különbséggel, 5 ezredmásodperccel vette át az első pozíciót. Erősen kezdtek még a Ferrarik is, valamint Pierre Gasly az AlphaTaurival, de ezen már nem igazán lepődünk meg. Amin viszont meglepődhettünk, az Antonio Giovinazzi ötödik helye volt az Alfával.

Akinek kicsikét lassabban sikerült az ismerkedés, az Sergio Perez volt, miután a mexikói sokáig be sem tudott jönni a legjobb tízbe, és jelentős volt a lemaradása márkatársához képest is. Ezzel szemben 15 perccel a szabadedzés vége előtt megjött Hamilton, aki elsőként ment be 1:30 alá, ezzel mutatva, hogy ő is kezd ráérezni a vonalvezetésre.

Ha már a vonalvezetésről van szó, azt pedig a versenyzők a rádiós megszólalások alapján kiválónak és izgalmasnak találják, amin nehéz is lenne csodálkozni, hiszen 250 km/h-ás átlagtempóval száguldanak, centikre csak a betonfalaktól.

A végén Verstappen még feljött másodiknak egy újabb lágy gumin futott körrel, és így lemaradását csak 56 ezredre csökkentette, de Hamiltont nem tudta megelőzni. Ez az eredmény mindenesetre jó ómen azok számára, akik szoros küzdelmet akarnak majd látni a hétvégén, de persze még nem érdemes ezekből az eredményekből komolyan kiindulni.

A második gyakorlásra már villanyfénynél fog sor kerülni, és magyar idő szerint este hatkor kezdődik.

