Hamilton komoly előnnyel zárt az élen Bottas előtt az Osztrák Nagydíj első edzésén

Kora reggel nagyon vizes volt a pálya az esőzések miatt. Az FP1 kezdetére azonban sokat javultak a körülmények, bár azok így sem voltak tökéletesek, és voltak igazán csúszós részek is az osztrák aszfaltcsíkon.

A csapatok előtt rengeteg munka állt, hiszen a téli tesztek óta nem tesztelhettek. A Mercedes, a Red Bull és a Renault is jelentős frissítésekkel utazott el Ausztriába, míg a Ferrari csak minimális változtatásokkal. Az olaszok első nagyobb csomagja a tervek szerint a Magyar Nagydíjon fog debütálni.

A csapatok nem sokat vártak, a két McLaren azonnal kihajtott a pályára, mögöttük a Red Bullal, a Haasszal és a Renault-val. Ezt követően rövid időn belül a többiek is megérkeztek a száraz pályára alkalmatos keverékekkel.

A Mercedes és a Honda egy frissített motorral állt elő. Ez a németek részéről a megbízhatóságról szólt a téli teszteken tapasztalt technikai gondok után, míg a japánoknál a teljesítményt is növelték. A hírek szerint a Mercedes a téli időszakban komoly előrelépést tett meg a teljesítményben, így ezzel nem lehet gondjuk.

A DAS is ott volt az autójukban, amit használtak is az FP1 ideje alatt. A Red Bull még ezelőtt kért tisztázást a szövetségtől a rendszer kapcsán. A Sky Sports jelentése szerint a Mercedes egy új diffúzort, bargeboardokat, és szintén új kiegészítőket kapott a hátsó szárnyon.

Az első mért időre közel 15 percet kellett várnunk. Norris volt az a McLarennel, aki alatt nagyon szikrázott az autó. Pár másodperccel később már Bottas diktálta a tempót, amíg a következő körben a brit vissza nem vette az első helyet. A két versenyző ide-oda váltogatta egymást, miközben Sainz is mért kört ment.

Az események valamivel több mint 1 órával a leintés előtt indultak be. Ez volt az a pont, amikor ismét egyre többen merészkedtek ki a bokszból. Ez nem ment mindenkinek simán, Grosjean például a fékpedál gondja miatt hamar visszatért a garázsba és csak az utolsó percekben mehetett ki újra. Magnussen pedig túl közel került az elé kihajtott Red Bullhoz a bokszba, de nem volt belőle gond.

