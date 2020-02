Nagyon bekezdett a Mercedes Barcelonában, simán övék az első nap

Az első tesztnap pontban 9 órakor vette kezdetét, száraz, hűvös körülmények között. Mindössze 4°C-ot mutattak a hőmérők. Közvetlen az indulás előtt a Ferrari bejelentette, hogy mivel Vettel nem érezte túl jól magát a reggeli órákban, Leclerc veszi át a helyét. Eredetileg ma végig a német világbajnok tesztelt volna.

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A versenyzők a korábbi évekkel ellentétben egy közös fotózásra is összeálltak a helyszínen, amin Vettel is ott volt, de az autóba már nem ült be. A Haas és az Alfa Romeo pedig utolsóként megtartotta a hivatalos eseményét. A svájciak idei festéséről is lehullt a lepel, ami sokak tetszését nyerte el.

A csapatok hamar megkezdték a munkát. A Mercedes például aerodinamikai mérésekkel nyitott a W11 első felére felhelyezett szenzorokkal. Bottas hamar mért időt futott a C2-es gumikon: 1:29.375. A Renault pedig egy fekete álcafestéssel vétette észre magát. A finn egy 1:23-as és 1:22-es idővel folytatta tovább az etapját, miközben a Ferrari is pályára hajtott.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc egy lassabb, rövidebb etappal nyitott, míg Bottas rögtön ment pár mért időt, tesztelvén a W11 módosításait. Kubica hasonló programmal nyitott, mint a Mercedes. Az új Williams nagyobb első szenzorokat kapott, vizsgálván az áramlásokat a kasztni és a gumik körül.

Az első 30 percben Sainz is azok között volt, akik mért időket futott. A spanyol egy 1:19-es idővel vette át a vezetést a C3-as keveréken. Ezzel párhuzamosan Verstappen a C2-es gumikon kezdte meg a munkát, és a mért körök futását.

Ne feledjük, ezek a tavalyi keverékek, mivel a csapatok nemet mondtak a 2020-as termékcsaládra. Az első óra végén összesen 8 pilótának volt mért ideje. Sainz, Pérez, Magnussen és Kvjat a Pirelli C3-as abroncsaival futotta meg a legjobb körét, míg a többiek a keményebb C2-esen voltak.

1 Sainz McLaren C3 1m18.423s 2 Perez Racing Point C3 1m19.105s 3 Ocon Renault C2 1m19.618s 4 Leclerc Ferrari C2 1m19.686s 5 Verstappen Red Bull C2 1m19.798s 6 Magnussen Haas C3 1m20.958s 7 Bottas Mercedes C2 1m21.626s 8 Kvyat AlphaTauri C3 1m53.115s

Kerek 3 óra volt hátra az ebédszünetig, amikor már Kubicának is volt ideje a C3-as gumikon. Ekkor csak Russell nem rendelkezett mért körrel a Williamsnél. Nem sokkal ezután Sainz a C2-es gumikon is javított az élen: 1:18.211. 2 perccel később Verstappen javított ugyanazon a keveréken, s bevetődött a második helyre: 1:18.396. Leclerc hasonlóan tett, de már a C3-on: 1:18.394.

2 óra 36 perc volt hátra, amikor Pérez bevetődött az első helyre a C3-as abroncsokon. Közel 0.2 másodpercet adott az új oldaldobozokat kapott McLarennek, mely sorra rótta a köröket. A britek az osztrák bajnokkal közösen már 30 kör felett jártak.

Körszámok 10 óra 35 perckor:

Verstappen 36

Sainz 34

Bottas 24

Leclerc 24

Russell 19

Kvyat 19

Perez 18

Magnussen 16

Ocon 15

Kubica 15

Még 11 óra sem volt, amikor Bottas a C2-es gumikon hirtelen az élre ugrott a Mercedes W11 volánja mögött, már nagy aerodinamikai szenzorok nélkül: 1:17.883. Pérez, Sainz, Leclerc és Verstappen volt mögötte a TOP-5-ben. Russell ekkor abszolválta az első mért körét, C4-es gumikon: 1:20.729. Ez rögtön gyorsabb idő volt annál, mint amit tavaly futottak az első tesztjükön.

George Russell, Williams FW43 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nem sokkal 11 óra előtt ismét változott a sorrend, miután Pérez a C3-as gumikon növelte a tempót: 1:17.375. Verstappen a C2-es gumikkal válaszolt a második helyen: 1:17.787. A sor Bottas, Sainz és Leclerc nevével folytatódott.

1 óra 30 perccel a tesztnap első felének leintése előtt Russell a Williams gépével 0.5 másodperccel volt gyorsabb, mint a tavalyi barcelonai időmérőn, noha a körülmények messze ideálisabbak voltak a nagydíjhétvégén, és addigra többet dolgozhattak az autóval. Ez mindenképpen biztató volt a britek részéről.

Bottas 11 óra 45 perckor ismét átvette a vezetést. A C3-as gumival éppen hogy csak jobb időt tudott futni a Racing Pointnál, mely sokban hasonlít a tavalyi Mercedesre, ami sokak figyelmét felkeltette, gyakorlatilag azonnal.

A Ferrari pedig azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy 1 órával az ebédszünet előtt nagy szerelésbe kezdett. A padlólemez is lekerült az autóról, és több csapattag is beállt a garázs elé, takarván a részleteket. A pontos szabályzatban valószínűleg nem szerepel a "sorfal", de talán idő kérdése, hogy ez változzon. Mindenesetre a legendás csapat hamar feltalálta magát.

Körszámok 12 óra 17 perckor:

Verstappen 70

Russell 60

Bottas 59

Sainz 54

Leclerc 45

Ocon 44

Perez 43

Magnussen 41

Kvyat 38

Kubica 37

Az ebédszünetig nem változott sokat a kép, Bottas maradt az élen Pérez és Verstappen előtt, akiket Sainz, valamint Ocon követett a TOP-5-ben, aki egy egészen új orrot is tesztelt. A tesztelők mezőnyének második fele Russell nevével kezdődött. A Williamsnél minden sokkal ideálisabbnak tűnik, ami remek hír. A fiatal brit versenyzőt követte Leclerc, Kubica, Magnussen és Kvjat. A tesztnap délután 14 órakor folytatódott tovább, és azt 18 órakor intették le.

1 Bottas Mercedes C3 78 kör 1m17.313s 2 Perez Racing Point C3 58 1m17.375s 3 Verstappen Red Bull C2 91 1m17.787s 4 Sainz McLaren C2 64 1m18.001s 5 Ocon Renault C3 59 1m18.004s 6 Russell Williams C3 73 1m18.168s 7 Leclerc Ferrari C3 64 1m18.289s 8 Kubica Alfa Romeo C3 57 1m18.386s 9 Magnussen Haas C3 52 1m18.466s 10 Kvyat AlphaTauri C3 53 1m18.484s

A délutáni munkát Hamilton nyitotta meg, miután a csapattársától átvette az irányítást. A címvédő a C3-as gumikon gurult ki a bokszból. 2-3 perccel később Verstappen is csatlakozott, aki a nap első felében több mint 90 kört abszolvált. A holland az első etapján a C2-es gumikon nagy sebességgel vesztette el az uralmát az autója felett, de megállt a bukótérben, így egyben maradt a Red Bull. Az abroncsokat azonban igencsak elfékezte ezzel.

A korai kihajtók között volt Leclerc a Ferrarival, Latifi a Williamsszel, és Giovinazzi az Alfa Romeóval. Délelőtt az újonc és az olasz pilóta is csak a pálya széléről figyelhette a történéseket. Később Sainz és Stroll is beszállt a játékba. Ekkor még több mint 3 óra 20 perc volt hátra.

Hamilton a C3-as gumival délután 3 óra előtt növelte is a tétet, felugorván a képzeletbeli dobogóra, nem túl messze Bottas idejétől, ami délelőtt a legjobb volt.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az F1-es csapatok erre a 6 napra összesen 60 szett gumit kapnak, amit szabadon választhatnak ki. Természetesen az első héten használt keverékeket a következőn is felhasználhatják. Emellett minden csapat 5 szett köztes- és esőgumit kap.

Az AMuS is beszámolt arról, hogy a Mercedes mennyire lenyűgözően konstans, ami igencsak felkeltette a riválisok érdeklődését. A W11 már most erősnek tűnik, amivel Hamilton 2 óra 39 perccel a leintés előtt vette át a vezetést a C3-as gumikon: 1:17.293.

Pár perccel ezután Verstappen ismét hibázott, és az utolsó szektorban megpördült. Az autó nem sérült meg, de vissza kellett térnie a bokszba. Ricciardo csak ekkor gurult ki a katalán aszfaltcsíkra, miután több változtatásra is szükség volt a pilótacsere miatt, kezdve a pedálokkal, és így tovább. Ez elég sok időt vett igénybe. Az ausztrál a tragikus hirtelenséggel elhunyt Kobe Bryantre emlékezett az új teszt-sisakfestésével.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A nap egyik leglátványosabb jelenete is Verstappenhez fűződött, amikor a korábbi csapattársát próbálta megelőzni, de a McLaren spanyol pilótája kitette a vállát. A holland nem ment bele egy élesebb csatába, és inkább lelassult.

A szakértők közül Gary Anderson is azt mondja, nem igazán nyűgözi le az, amit a Ferrarinál lát. A nagyon tapasztalt szakember hozzáteszi, talán még túl korai ezt kijelenteni, de nem látja azt a lépést az olaszok részéről, ami által versenyezni tudnának a Mercedesszel és a Red Bull csapatával.

Hamilton a C2-es gumikkal még gyorsabb tudott lenni. 2 óra volt hátra, amikor a keményebb keveréken javított a korábbi idején, és bement 1:17 alá: 1:16.978. Hosszú percek után pedig Kvjyat volt az, aki javított, és az addig keveset mutatott AlphaTaurival a 4. helyre vetődött be, ráadásul a C2-es keverékkel. 0.3 másodpercre volt Pérez és Bottas idejétől, akik a C3-on voltak odakint.

A James Allison vezette mérnökök zseniálisan oldották meg az ezüst nyilak hűtési problémáit, amik többször is hidraulikai problémákhoz vezettek, amik visszafogták a motor teljesítményét. Idén a Mercedes is átállt arra a felépítésre, hogy a becsapódás gátló rúd mögé helyezte a légbeömlőt és a hűtőradiátorokat, és nagyon szűkre szabták az oldaldobozokat, hogy csökkenjen a légellenállás, amivel a Mercedes tavaly nem mindig legjobb végsebességét is növelni kívánják.

Mercedes F1 W11 detail Fotó készítője: Giorgio Piola

Annak érdekében, hogy a belső elektronika, többek között a pilótafülke eszközei is megfelelő hűtést kapjanak, egy nagy lyukat vágtak a bal oldali beömlő alá, biztosítva azt, hogy semmilyen körülmények között sem lesz túlmelegedés az autóban.

A tesztnap hátralévő részében már nem változott az eredmény, ami azt jelenti, hogy a nagyon stabil Mercedes végzett az élen. Az első három autót a Mercedes motorja hajtotta, ráadásul a Racing Point erősen hajaz a tavalyi gyári gépre.

Ezzel szemben a Ferrarinál kissé akadozott a gépezett, és sok szerelésre volt szükség, különösen hátul. A mérnökök és a szerelők szinte végig dolgoztak. Ennek ellenére ez a 11. hely messze nem reális, de összességében a Mercedes és a Red Bull is meggyőzőbb volt.

Ferrari mechanics work on Charles Leclerc's Ferrari SF1000 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az olaszoknál azonban a nagyobb csomag még nem érkezett meg, és Melbourne-re komoly frissítéseket terveznek. Egy ilyen csomag tavaly Szingapúrban nagyon jól működött, már csak emiatt sem szabad leírni a legendás alakulatot.

A TOP-5-ben Pérez és Verstappen mellett a szoftverproblémákkal küszködött Kvjat is ott volt az AlphaTaurival, közvetlen a McLaren előtt. A britek igen stabilak voltak, bár a nap második felében ott is akadtak szerelések, amik miatt a programjuk talán nem volt teljes. A spanyol versenyzőt követte Ricciardo és Ocon, az új csapattársak, míg a TOP-10-et Russell, valamint Stroll zárta.

A teszt csütörtökön folytatódik tovább, amit természetesen szintén élőben fogunk közvetíteni. Köszönjük a mai figyelmet, rengetegen voltatok kíváncsiak a közvetítésünkre, és az azzal kapcsolatos tartalmakra. Végül egyetlen egy alkalommal sem kellett félbeszakítani a tesztet piros zászló miatt. Az autók nagyon megbízhatóan futottak egy-két kisebb problémát leszámítva.

1 Hamilton 94 kör Mercedes C2 1m16.976s 2 Bottas 79 Mercedes C3 1m17.313s 3 Perez 58 Racing Point C3 1m17.375s 4 Verstappen 168 Red Bull C3 1m17.516s 5 Kvyat 116 AlphaTauri C3 1m17.698s 6 Sainz 161 McLaren C3 1m17.842s 7 Ricciardo 56 Renault C2 1m17.873s 8 Ocon 62 Renault C3 1m18.004s 9 Russell 73 Williams C3 1m18.168s 10 Stroll 52 Racing Point C2 1m18.282s 11 Leclerc 132 Ferrari C3 1m18.289s 12 Latifi 63 Williams C3 1m18.382s 13 Kubica 59 Alfa Romeo C3 1m18.386s 14 Magnussen 106 Haas C3 1m18.466s 15 Giovinazzi 79 Alfa Romeo C3 1m20.096s

