Hamilton kezdett az élen a Hungaroringen Verstappen és Vettel előtt

A versenyzők 25°C-os levegő és 34°C-os aszfalthőmérséklet mellett hajthattak ki a bokszból, száraz, de igencsak borús időben. Az első 1 percben már 17 pilóta volt kint az aszfaltcsíkon, amire ritkán látni példát. A rajongók nem panaszkodhattak, mivel nagyon hamar több mért kört is láthattak, míg a pályára Verstappen hajtott ki utolsóként, közel 10 perc elteltével.

Akkor már csepergett az eső és az FIA vizsgálatot indított Bottas szabálytalan bokszbehajtása miatt. A finn a bója mögül került, és ezt tiltja a szabály, de enyhítő körülmény volt, hogy a Mercedes egy gyújtáskihagyás miatt szólt rá hirtelen a versenyzőjére, aki csak teljesítette a kérést, elkerülvén az esetleges technikai gondokat. Nem sokkal később kiderült, a Mercedesnél nem akartak azzal vesződni, hogy megtalálják a probléma fő forrását, így a teljes csere mellett döntöttek, ami egy korábban használt aggregát beszerelését jelentette.

Sebastian Vettel, Ferrari SF90 Fotó készítője: Andrew Hone / LAT Images

A hevesebb eső valamivel kevesebb mint 1 órával a leintés előtt érkezett meg a pályára. Ekkor Hamilton állt az élen Verstappen előtt, aki akár át is vehette volna a vezetést, ha az utolsó kanyar kijáratánál nem pördül meg. A holland a tapadás hiányára panaszkodott, majd a csapat közölte vele, hogy a szél is szerepet játszhatott ebben. Ekkor így nézett ki a TOP-10 sorrendje: Hamilton, Verstappen, Gasly, Vettel, Leclerc, Magnussen, Pérez, Hülkenberg, Sainz, Norris.

42 perc volt hátra, amikor a versenyzők ismét a száraz pályára alkalmatos gumikkal folytatták a munkát. A kis szünetet a Ferrari is arra használta ki, hogy cseréljen. Az edzés első felében Vettel a régi bargeboard koncepcióval tesztelt, majd a német is megkapta az új csomagot a tökéletes összehasonlítás jegyében.

A mezőny legvégén Bottas zárt, egyedüliként idő nélkül a motorcsere miatt. A finn előtt Kubica foglalt helyet, aki a leglassabb időt rakta össze, de ezúttal nem a csapattársa, hanem Stroll foglalt helyet a Racing Pointtal, aki a csapattársához hasonlóan nagyon elégedetlen volt az autójával. A kanadai után Péreznek is volt egy necces eldobása, amiben megsérült az első légterelő, és talán a padlólemez is. Russell, a Williams újonca a 16. helyen végzett Giovinazzi idejétől sem volt túl messze. Az olasz sokáig nem ment mért időt, és egy spái hátsó légterelőt is tesztelt.

A Mercedes egy átalakított csomaggal utazott el a Német Nagydíjra, de arról nem sok információt szerezhetett a vasárnapi káosz miatt. Ezeket vesszük most közelebbről szemügyre.

A Pérez a másik Racing Pointtal a 15. helyről várhatja a folytatást, közvetlen Albon, Kvjat Grosjean és Ricciardo előtt, akik szintén nem jutottak be a TOP-10-be. A Renault pilótája nem volt túl messze, míg a két McLaren a 9. és a 8. helyen abszolválta az idejét, de nem lehetnek túl boldogok, mivel a spanyol versenyző autójában a víznyomással akadtak gondok, ahol ugyancsak motorcserére lesz szükség, így Carlos a versenyre szánt motorral kénytelen folytatni délután.

A TOP-10 végén Räikkönent találjuk, aki egy nagyon hasonló időt rakott össze, mint Sainz, addig Norris Hülkenberg köréhez volt közel, aki csak pár tizedmásodperccel volt lassabb, mint Leclerc. A Ferrari monacói pilótájának egyik köre sem sikerült, ami jól látszik a differenciákból, vagy abból a tényből, hogy Magnussen és Gasly is megelőzte.

A TOP-3-ban Vettel, Verstappen és a leggyorsabb Hamilton végzett. A trió közül Max volt a legboldogtalanabb, aki kétszer is megpördült, erősen panaszkodván a tapadás hiányára és az érzékenységre a kanyarkijáratoknál. Lewisnak pedig eleinte a fékekkel gyűlt meg a baja. Érdekesség, hogy a mezőnyből mindenki lágyon volt kint a legjobb körén.