Óriási előnyben a Mercedes a Magyar Nagydíj első szabadedzésén a Hungaroringen

A Forma-1 mezőnye 90 percet kapott az első szabadedzésen a Hungaroringen. Messze nem volt olyan magas a hőmérséklet, mint általában lenni szokott a Magyar Nagydíjakon, de száraz feltételek mellett vehette kezdetét a tréning.

A levegő hőmérséklete mindössze 17.5°C volt a zöld jelzéskor. A pálya hőmérői 23.2°C-ot mutattak. A szél 12.6 km/órával fújt. Ezen a hétvégén a C2-es, a C3-as és a C4-es keverékek lesznek használatban, tehát a legkeményebb és a legpuhább nem.

1 perc elteltével már a mezőny fele kint volt a pályán. Kubica is hamar kihajtott a bokszból, aki Räikkönen autójában kapott lehetőséget az FP1-en. Utolsóként Verstappen, Gasly és Hamilton abszolválta az installációs körét.

Az első időt Verstappen futotta meg a kemény gumikon, még az első 10 percben. Pár perccel később a Mercedes is beszállt a játékba. Ez volt az a pont, amikor a mezőny igazán aktívvá vált az első szabadedzésen.

Az első etap végén 50 perc volt hátra. Hamilton egy nagyon erős idővel nyitott, Bottas is 0.4 másodpercre volt tőle, míg Pérez már 2 másodperccel ment lassabban. A mexikóitól csak egy hajszálra volt Stroll és Latifi. A Williams újonca ezzel igencsak felhívta magára a figyelmet.

A sorrend Leclerc, Verstappen, Vettel, Ocon és Sainz nevével folytatódott tovább, akik ugyancsak nagyon közel voltak egymáshoz. A mezőny második fele Ricciardóval kezdődött, akit Grosjean közelítette meg, míg Russell, Magnussen, Albon, Kvjat, Norris, Giovinazzi és Kubica már túl messze volt.

Gasly volt az egyetlen, aki idő nélkül várakozott egy technikai gond miatt. A Honda egy anomáliát fedezett fel a motorban, ami miatt teljesen szét kellett szedniük az AlphaTaurit a fizikai ellenőrzések idején.

A második etap átírta a sorrendet, de a Mercedes továbbra is nagyon erős maradt. Külső szemmel is tisztán látható volt, hogy messze a legjobban tapadó autó a pályán, ahol Hamilton a kemény gumikon futotta meg a legjobb időt, miközben Bottas a közepes tappancsokon volt mögötte. Ami ennél is aggasztóbb, hogy a Racing Point a harmadik és negyedik helyen a lágy, tehát a leglágyabb gumikon kapott 05. és közel 1 másodpercet.

A Racing Pointot a Renault követte Ricciardóval, majd a két Ferrari Vettel-Leclerc sorrendben, közepes gumikon. A TOP-10-ben még Verstappen, Norris (lágy) és Ocon (közepes) voltak ott, addig Sainz (lágy) éppen hogy csak lemaradt erről. Hiába használt lágy gumikat a Red Bull, ez a 8. és 13. hely messze elmaradt a jobb helyektől. A holland és a thai sem lehetett túlzottan elégedett az autóval.

A mezőny utolsó felében a Williams és az Alfa Romeo érezhetően lassabb volt. Ez a két csapat kissé elszakadni látszott a középmezőny második felétől, míg a Haas képes volt növelni a tempót. Latifi 15. helye meglepetésként hatott Russellhez képest, aki nagyon sokat kapott az újonctól, de a britnél sem ment minden rendben.

Az edzés legnagyobb vesztese Gasly volt, aki a szerelés miatt szinte végig inaktív volt, és egyetlen egy mért ideje sem volt.

